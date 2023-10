Van der Gun zet vraagtekens bij uitlatingen Steijn: 'Zal wel een bewuste keuze geweest zijn'

Voormalig Ajax-aanvaller Cedric van der Gun denkt dat trainer Maurice Steijn er niet verstandig aan heeft gedaan om zich eerder dit seizoen uit te spreken over de kwaliteit van zijn aanwinsten. Begin september toonde de oefenmeester zich na het teleurstellende duel bij Fortuna Sittard (0-0) niet bepaald lovend over de aankopen van de inmiddels weggestuurde directeur voetbalzaken Sven Mislintat.

"Waar hij niet zoveel aan kan doen is alle spelers die gehaald zijn", stelt Van der Gun. "Ik denk dat het sowieso niet zo'n goede situatie is als Ajax ineens heel veel spelers kwijtraakt, dan wordt de druk groter om spelers van buitenaf te halen. Dat kun je Steijn niet kwalijk nemen, maar er is wel voor 120 miljoen gehaald en deze spelers kunnen echt wel beter dan de zestiende plek", aldus de oud-speler van Ajax én FC Utrecht, de tegenstander van zondag.

Mario Been noemt de uitlatingen die Steijn na Fortuna-uit deed eveneens 'niet verstandig'. "Dat lezen of horen die spelers ook via-via. Dan sta je wel met 1-0 achter ten opzichte van het vertrouwen naar de spelersgroep toe", meent de oud-trainer van onder meer Feyenoord en NEC. Van der Gun denkt op zijn beurt dat Steijn wist wat hij deed toen hij de knuppel in het hoenderhok gooide: "Het zal wel een bewuste keuze zijn geweest om zich vrij te pleiten, de vraag is hoe je dat ergens kunt laten vallen zonder dat heel nadrukkelijk uit te spreken. Daaraan zie je dat de situatie daar niet goed is."

Van de twaalf aankopen die Mislintat afgelopen zomer binnenhaalde, hebben er zondag vijf een basisplaats in Stadion Galgenwaard: Anton Gaaei, Josip Sutalo, Borna Sosa, Benjamin Tahirovic en Carlos Forbs. Zes anderen beginnen in Utrecht op de bank: Diant Ramaj, Chuba Akpom, Jakob Medic, Georges Mikautadze, Branco van den Boomen en Gastón Ávila.

Volg hier live ons verslag van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax