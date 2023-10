Van Hooijdonk: 'Ik vind hem een heel interessante speler, zijn voetenwerk is zó snel'

Pierre van Hooijdonk vindt een belangrijk wapen van Feyenoord. De van Newcastle United gehuurde aanvaller zou met name in uitwedstrijden in de Champions League zomaar zijn stempel kunnen drukken, denkt de oud-aanvaller.

"Ik vind Minteh een heel interessante speler, zeker voor Feyenoord", begint Van Hooijdonk bij Studio Voetbal. "Feyenoord heeft niet zo veel spelers die in de één tegen één echt iemand tureluurs kunnen spelen. Hij kan dat wel, buiten het feit dat hij ook nog eens razendsnel is. Dat zorgt ook in uitwedstrijden op Europees niveau voor ontzettend veel gevaar."

Artikel gaat verder onder video

Minteh opende zaterdag in de blessuretijd van de eerste helft de score tegen Go Ahead Eagles (3-1). Eerder in de wedstrijd scoorde hij ook al, maar dat doelpunt werd vanwege hands van Mats Wieffer na een VAR-ingreep afgekeurd. "Of de achilleshiel van Feyenoord van vorig jaar nu met Ivanusec en Minteh bijna dé kracht is geworden? Ja, ik vind dat daar echt een kwaliteitsimpuls is geweest. Dat zijn spelers die meer kwaliteit hebben dan Dilrosun en Walemark", aldus Van Hooijdonk.

Willen van Hanegem adviseert Feyenoord in zijn column in het Algemeen Dagblad nu alvast contact te zoeken met Newcastle United over de toekomst van Minteh. "Van hem geniet ik al een paar wedstrijden. Die gozer loopt zich de zenuwen en is met zijn snelheid enorm gevaarlijk. Als ik Feyenoord was, zou ik nu al een visje uitgooien of hij nog een jaar te huren is van Newcastle United", schrijft hij.