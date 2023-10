Vandaag Inside slaat terug: 'Het is net alsof hij een dwangneurose heeft'

Het publiekelijk moddergooien tussen Vandaag Inside en Maarten van Rossem gaat door. De tachtigjarige Van Rossem is volgens René van der Gijp een 'best wel treurige man', terwijl Johan Derksen het idee heeft dat de historicus een dwangneurose heeft en daarom vaak op de televisie te zien is.

Aam tafel bij Vandaag Inside vraagt presentator Wilfred Genee aan Van der Gijp en Derksen of zij naar het nieuwe programma van Van Rossem met Emma Wortelboer ('Wortelboer en Van Rossem\ ) hebben gekeken. "Ik ben niet zo van die Dr. Phil-statements, het verklaren van gedrag door dingen die in het verleden zijn gebeurd. Maar bij hem is dat dus echt wel het geval", beweert Van der Gijp.

Artikel gaat verder onder video

"Ik heb het stuk in de Volkskrant zitten lezen over zijn jeugd, dat hij als kind op het schoolplein werd uitgelachen. En nu had hij weer een stuk dat het niet lekker liep met zijn ouders. Dan krijg je dus inderdaad dat als je tachtig jaar bent, je aan een talkshow zit en het alleen maar belangrijk vindt op het moment dat het over jou gaat. Die man is best wel treurig. Wat moet je daar nou mee?", vraagt de analist zich af.

Derksen vindt het onbegrijpelijk dat Van Rossem een samenwerking met Wortelboer is aangegaan. “De combinatie klopt niet. Het is een opa-kleindochter-combinatie. Of hij te graag op tv wilt? Ja, hij het is net alsof hij een of andere dwangneurose heeft dat hij op tv moet”, aldus Derksen, waarna de andere tafelgasten in lachen uitbarsten. "Dat is gewoon ijdelheid, dat hebben wij toch allemaal?", vraagt Hélène Hendriks zich hardop af.

Het is geen geheim dat Van Rossem geen fan is van Vandaag Inside. In zijn boek, genaamd Maarten, noemt hij Van der Gijp onder meer een psychopaat.