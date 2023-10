Uithaal naar René van der Gijp: 'Hij is een psychopaat en manisch depressief'

Maarten van Rossem is nog altijd geen groot fan van Vandaag Inside. Het jurylid van De Slimste Mens schrijft in zijn nieuwe boek, genaamd Maarten, dat hij met name René van der Gijp niet hoog heeft zitten.

"Als je mij vraagt naar mijn opinie over René van der Gijp, dan zeg ik: dat vind ik een hufter", citeert Mediacourant uit het nieuwe boek van Van Rossem. Hij vindt het programma van 'relatief laag niveau'. "Maar het is goed georganiseerd. Die Wilfred Genee is niet achterlijk en kan veel beter, zie je aan zijn radioprogramma’s, maar hij weet als talkshowpresentator precies welke knopjes hij moet indrukken."

Artikel gaat verder onder video

Ook met Johan Derksen heeft Van Rossem niet zo'n moeite. "Derksen is niet dom, heeft leuke interesses en zou naar mijn idee ook beter kunnen, maar laat zich meezuigen door het mannenjool van die psychopaat Gijp: die is er puur voor het dagelijkse vermaak." Van Rossem was tweemaal te gast bij Vandaag Inside, maar de eerste keer was Van der Gijp niet aanwezig. Die uitzending beviel hem dan ook een stuk beter.

“De eerste keer heb ik een alleraardigst gesprek gehad. Toen was Gijp er niet bij. Hij schijnt manisch depressief te zijn en zat toen in zijn depressieve periode”, aldus de historicus.