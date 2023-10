Vermoedelijke opstellingen PSV - Ajax: Maduro kiest voor basisdebutant en wijzigt middenveld

PSV en Ajax treffen elkaar zondagmiddag om 14.30 uur in Eindhoven. Terwijl de thuisploeg de foutloze status in de Eredivisie wil behouden, hoopt Hedwiges Maduro de crisissituatie in Amsterdam iets te verlichten met een positief resultaat. Dit zijn de vermoedelijke opstellingen van beide clubs.

Wat is de vermoedelijke opstelling van PSV?

Bij PSV worden geen wijzigingen verwacht ten opzichte van de midweekse Champions League-wedstrijd tegen RC Lens (1-1). Dat betekent dat Walter Benítez onder de lat staat, de verdediging wordt gevormd door Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest, het middenveld bestaat uit Jerdy Schouten, Malik Tillman en Joey Veerman, en het gevaar voorin moet komen van Johan Bakayoko, Luuk de Jong en Hirving Lozano.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Tillman, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lozano

Wat is de vermoedelijke opstelling van Ajax?

Artikel gaat verder onder video

Hedwiges Maduro, die voor het eerst als eindverantwoordelijke langs de lijn staat bij Ajax in de Eredivisie, lijkt grotendeels vast te houden aan het elftal dat donderdag aantrad tegen Brighton & Hove Albion. De trainer liet in de aanloop naar het duel met PSV weten dat Borna Sosa en Carlos Forbs lichte pijntjes hadden, maar die lijken een basisplaats niet in de weg te staan. Alleen Branco van den Boomen lijkt nieuw in de basis te verschijnen.

Naar verwachting staat Diant Ramaj opnieuw onder de lat. Hij krijgt de voorkeur boven Remko Pasveer en maakt zijn debuut in de Eredivisie. De verdediging bestaat uit Anton Gaaei, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Borna Sosa; het middenveld wordt gevormd door Benjamin Tahirovic, Branco van den Boomen en Steven Berghuis, terwijl Carlos Forbs, Brian Brobbey en Steven Bergwijn voorin staan. Op de persconferentie voor de wedstrijd tegen PSV zei Maduro dat Van den Boomen ‘goed inviel’ tegen Brighton en dat hij denkt aan een basisplek voor hem. Die gaat dan ten koste van Kenneth Taylor.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj; Gaaei, Sutalo, Hato, Sosa; Tahirovic, Van den Boomen, Berghuis; Forbs, Brobbey, Bergwijn

Waar is de wedstrijd te zien op tv?

De wedstrijd tussen PSV en Ajax wordt vanaf 14.30 uur uitgezonden op ESPN2. De voorbeschouwing begint om 13.45 uur op dezelfde zender. Voor de vroege vogels begint op het hoofdkanaal van ESPN om 10.00 uur het programma Goedemorgen Eredivisie, waarin uitgebreid vooruitgeblikt wordt op PSV – Ajax.