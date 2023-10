Voormalig WK-finalist deelt ondanks nederlaag toch twee keer een 8 uit aan Oranje-spelers

Het Nederlands elftal verloor vrijdagavond met 1-2 van Frankrijk en moet daardoor alles op alles zetten om de tweede plaats in de EK-kwalificatiepoule te bewerkstelligen. Waar Franse media hard waren voor een aantal Oranje-spelers, is Wim Rijsbergen juist opvallend positief. De oud-prof deelt zelfs twee keer een acht uit.

De voormalig verdediger, die in 1974 de WK-finale haalde met Oranje, was onder de indruk van debutant Quilindschy Hartman. De Feyenoord-linksback krijgt een 8 op zijn rapport. “Hartman heeft een gigantisch goede indruk op mij gemaakt. Hij is agressief, fysiek sterk, laat met zijn doelpunt ook zien dat hij heel slim is en was de hele wedstrijd brutaal. Hij heeft tegen Frankrijk laten zien dat hij een international is voor een lange periode. Als je dit presteert bij je debuut tegen zo’n grote ploeg, heb je jezelf perfect gepresenteerd”, schrijft Rijsbergen.

Artikel gaat verder onder video

“Ik zag na afloop ook dat interviewtje nog voor de tv. Hij heeft er maling aan wie zijn tegenstander is. In de wedstrijd deed hij net alsof hij niet wist wie Coman was. Het had net zo goed Nelli Cooman kunnen zijn, die was vroeger net zo snel…”, gaat de voormalig voetballer verder. Rijsbergen zegt verder dat hij ‘blij’ wordt van spelers als Hartman in het Nederlands elftal.

Ook Tijjani Reijnders krijgt complimenten voor zijn spel tegen de Fransen. De middenvelder van AC Milan speelde pas zijn derde interland, maar hield zich uitstekend staande. “Ook een man die sprongen heeft gemaakt! Bij AZ kenden we hem allemaal, maar bij AC Milan is hij tussen de grote mannen komen te spelen. En hij heeft dezelfde brutaliteit als Hartman. Ik vond hem veruit de beste middenvelder, ook omdat hij niet bang is om risico te nemen. Hij heeft alles, snelheid, creativiteit en durft in de zestien te komen”, vindt Rijsbergen.