Franse media vernietigen Feyenoorder en andere Nederlander met een 3

Oranje verloor vrijdagavond met 1-2 van Frankrijk en heeft daardoor nog veel werk te verrichten om deelname aan het EK te bewerkstelligen. Volgens de media in Frankrijk waren er een aantal spelers van het Nederlands elftal die finaal door de mand vielen. Onder meer en krijgen forse kritiek.

L’Équipe was niet mild voor Geertruida en beoordeelde zijn optreden met een drie. “Hij was verbazingwekkend passief bij de openingstreffer van Mbappé”, stelt de krant, terwijl ook Nathan Aké met een vier een onvoldoende scoorde. Datzelfde L’Équipe vond dat er voor Oranje helemaal niets te halen was tegen de Fransen. “Het ontbrak bij het Nederlands elftal aan alles om de concurrentie met Frankrijk aan te gaan”, schreef het.

Een andere Nederlander die het moet ontgelden in de Franse media is Denzel Dumfries. De rechtsback werd door L’Équipe eveneens getrakteerd op een drie. “Hij kon nooit enig verschil maken”, constateerde de krant. Doelpuntenmaker Quilindschy Hartman moet ook genoegen nemen met een onvoldoende, een vijf. “Hij kwam door Kingsley Coman in moeilijkheden, maar compenseerde dat met een enkele gevaarlijke doorbraken waarvan er één werd beloond met een goal.”

RMC Sport zag in Xavi Simons een uitblinker bij Oranje. “Hij verkeert in grote vorm bij Leipzig, als huurling van PSG, en bezorgde de defensie van Les Blues problemen, zoals zijn rush in de 28ste minuut en het geblokte schot. Buiten Simons ‘was Nederland zeker niet gevaarlijk, maar keeper Mike Maignan had wel een paar schrikmomentjes”, schrijft het medium. Le Figaro had naast Simons, ook complimenten over voor Joey Veerman.