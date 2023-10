Wesley Sneijder hard voor Ajacied: ‘Bij hem weet ik nog steeds niet of hij links- of rechtsbenig is’

Wesley Sneijder heeft geen hoge pet op van . De recordinternational van het Nederlands elftal vindt dat de Ajax-middenvelder al maandenlang onder zijn niveau speelt. Ook tegen FC Utrecht kon Taylor geen indruk maken op Sneijder.

“Ik weet niet wat zijn niveau is, vorig jaar maakte hij ook niet echt het verschil”, begint de analist bij Veronica Offside. “Bij Taylor heb ik altijd het gevoel: welk been is hij nou eigenlijk? Is hij links- of rechtsbenig?”, vraagt Sneijder zich hardop af. “Dat soort spelers, die als talent zijn gekomen, gaan nu mee in de malaise waar Ajax nu in zit.”

Artikel gaat verder onder video

Wim Kieft is ook niet overtuigd van de kwaliteiten van Taylor. “Taylor is natuurlijk aan de hand van Dusan Tadic, Erik ten Hag en Daley Blind gebracht. Toen kon hij lekker meelopen, dat is het makkelijkste wat er is. Het is voor zulke spelers altijd fijn om in een geroutineerd elftal terecht te komen. Dan komt de druk niet op jou te liggen”, vertelt de oud-spits.

“Op een gegeven moment zijn al die ervaren spelers weg en komt de druk op jou te liggen”, gaat Kieft verder. “Als je dan ook niet meer geselecteerd wordt voor het Nederlands elftal, dan gaat je zelfvertrouwen ook naar beneden”, reageert Sneijder. Dick Advocaat deelt een andere mening dan zijn collega’s. “Ik denk zeker wel dat hij het Ajax-niveau heeft.”