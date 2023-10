Wilfred Genee onthult: boze reacties na bespreken Ajax-nieuws

Johan Derksen denkt dat Ajax er goed aan doet om in zee te gaan met Marijn Beuker. Louis van Gaal heeft de 39-jarige Beuker naar voren geschoven als nieuwe directeur voetbal.

Het nieuws uit Amsterdam werd dinsdagavond al kort even besproken bij Vandaag Inside. Wat er aan tafel werd gezegd, heeft volgens Wilfred Genee iets losgemaakt. "Ik kreeg allemaal mensen die een beetje boos waren over wat we over Marijn Beuker hebben gezegd. De een zegt: het is een beetje een luchtfietser. De ander zegt: hij kan echt wel wat", aldus de presentator.

Volgens Derksen kan Beuker wel degelijk wat. "Die man heeft het bij AZ echt laten zien. Ik heb hem toen vrij kritisch in de gaten gehouden. Ik had nog nooit van hem gehoord en hij heeft als voetballer totaal geen verleden, maar hij heeft op een wetenschappelijke manier het hartstikke goed neergezet. Toen hij wegging, stond daar de beste jeugdopleiding van Nederland, terwijl Ajax die eer altijd opstreek. Hij toont het aan: er breken bij AZ doorlopend spelers door."

Beuker vindt dat spelers in de jeugd niet té veel gecoacht moeten worden, waar Derksen het volledig mee eens is. "Ik laat mijn hond altijd een ronde uit bij het voetbalveld. Op de zaterdag zijn er dan kinderen aan het voetballen. Dan hoor je alleen maar vaders krijsen wat Jantje moet doen. Dan denk ik: laat die kinderen voetballen. Die vaders staan gewoon niet toe dat die kinderen zelf creatieve oplossingen zoeken. Hij (Beuker, red.) is niet het grootste tv-genieke idool, maar hij zegt wel verstandige dingen."