Wilfred Genee kijkt plots op zijn telefoon en doet een opvallende uitspraak over Ajax

Het nieuws dat Marijn Beuker door Louis van Gaal bij Ajax naar voren is geschoven om zijn steentje bij te dragen aan de ‘technische wederopbouw’ van de gevallen grootmacht is Vandaag Inside niet onopgemerkt voorbijgegaan. Johan Derksen en Job Knoester waren in gesprek over Ajax-trainer Maurice Steijn toen Wilfred Genee het nieuws ter sprake bracht.

“Oh, Ajax heeft het lek boven zie ik nu”, zei Genee plotseling. “Voormalig AZ-directeur Marijn Beuker wordt naar voren geschoven door Louis van Gaal. Dan is het klaar. Die is bij AZ actief geweest, gaat de technische wederopbouw verzorgen en is op dit moment actief bij, let wel, het Schotse Queen’s Park.”

De naam van Beuker lijkt René van der Gijp en Knoester weinig tot niks te zeggen. Derksen had zijn mening daarentegen weer paraat. “Die jongen is de uitvinder van het hele jeugdsysteem en de jeugdopleiding van AZ. Die heeft dat helemaal in de anonimiteit uitstekend opgezet. AZ is ook de enige club waar jeugdspelers doorlopend doorkomen in het eerste elftal. Die troeven dus Ajax wat dat betreft helemaal af. In dat kader vind ik het niet zo’n onverstandige zet”, aldus Derksen.

De jeugdopleidingen van Ajax en AZ worden wel vaker naast elkaar gelegd. Zo liet Van Gaal zich er onlangs ook nog over uit. “Nu zie je ook een vreemdelingenlegioen bij Ajax. Dat kan eigenlijk niet, want je zou die spelers zelf moeten opleiden. Eigenlijk wat AZ nu doet”, zei de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal. Volgens Pieter Zwart van Voetbal International klopt dat laatste niet helemaal. “Hoewel op die analyse feitelijk wat aan te merken valt (Myron van Brederode is de enige zelfopgeleide basiskracht bij Ajax, bij Ajax zijn dat er veel meer), kenmerkt dit hoe Van Gaal naar de clubs uit Noord-Holland kijkt”, schrijft hij in een uitgebreid stuk over Beuker.