Wilfred Genee verklapt deelname Wim Kieft aan populair TV-programma: 'Dat had geheim moeten blijven'

Wilfred Genee heeft maandag in Veronica Offside live op televisie verklapt dat Wim Kieft binnenkort te zien zal zijn in het programma De Gevaarlijkste Wegen. De oud-spits bevestigt dat hij voor de opnames een week in Tunesië is geweest, maar wil of mag nog niet uit de doeken doen met welke andere Bekende Nederlander hij een week door het Noord-Afrikaanse land is getrokken.

In het Powned-programma worden telkens twee BN'ers aan elkaar gekoppeld die een roadtrip maken over onbegaanbare wegen in een ver buitenland. Komend seizoen zal Kieft dus ook te zien zijn, al is hij er niet blij mee dat Genee dat nu al openbaar heeft gemaakt: "Dat had geheim moeten blijven."