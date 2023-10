Woede om één moment van Steven Berghuis: ‘Een schande, wat een slappe hap’

zorgde donderdagavond voor verbazing in de blessuretijd van het Europa League-duel van Ajax met AEK Athene (1-1). Ajax kreeg laat in de wedstrijd nog een goede mogelijkheid uit een vrije trap (zie afbeelding hieronder), maar deze werd door Berghuis niet verzilverd. Dat Berghuis de vrije trap nam in plaats van , wordt door veel mensen niet begrepen.

Nadat Nordin Amrabat in de blessuretijd aan de noodrem moest trekken, kreeg Ajax van ruim twintig meter nog één goede mogelijkheid om de wedstrijd in Griekenland toch nog naar zich toe te trekken. Van den Boomen leek de aangewezen kandidaat om zich over de vrije trap te ontfermen, daar de begaafde rechtspoot op dat vlak een behoorlijke reputatie heeft.

Van den Boomen scoorde vorige seizoen in dienst van Toulouse één keer uit een directe vrije trap; in het seizoen 2021/22 deed hij dat zelfs drie keer. In zijn gehele loopbaan maakte Van den Boomen negen doelpunten uit een directe vrije trap. Ter vergelijking: Berghuis benutte tot dusver slechts tweemaal een directe vrije trap in zijn carrière, waarvan voor het laatst in het seizoen 2018/19 als speler van Feyenoord tegen FC Emmen.

Berghuis had echter maling aan de reputatie van Van den Boomen en besloot de vrije trap die in blessuretijd werd toegekend aan Ajax, op te eisen. Dat leverde geen succes op, want de routinier schoot de bal hard in de muur. Dat Berghuis de vrije trap überhaupt opeiste en niet liet aan bijvoorbeeld Van den Boomen, die ook bij de bal stond, zorgt voor verbazing en boosheid bij veel mensen, waaronder journalist Henk Spaan.

