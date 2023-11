Ajax geen hekkensluiter meer: Bergwijn en Akpom maken het verschil tegen FC Volendam

Met een 2-0 overwinning op FC Volendam kan Ajax voor het eerst sinds 12 augustus weer drie punten bijschrijven. De Amsterdammers kregen in eigen huis een karrenvracht aan kansen, waaruit Steven Bergwijn en Chuba Akpom de treffers binnenschoten. Daardoor is Ajax niet langer hekkensluiter in de eredivisie.

Nieuwe Ajax-trainer John van ’t Schip kwam met een grote verrassing in de basisopstelling van zijn ploeg. Ar’jany Martha maakte nog geen enkele minuut in het eerste van de Amsterdammers en was tot vorig seizoen rechtsbuiten, maar stond in zijn basisdebuut tegen FC Volendam op de linksbackpositie. Veel verdedigende werk hoefde de de 20-jarige echter niet te verrichten, want de mannen uit Mokum waren vanaf minuut één dominant. Steven Berghuis kreeg een uitgelezen mogelijkheid om de score al snel te openen, maar zijn poging vloog langs het doel van de bezoekers.

De rechtsbuiten kreeg vervolgens nog enkele grote kansen, maar ook die waren niet aan hem besteed. De bezoekers stelden daar door de nodige onnauwkeurigheden weinig tegenover en waren vooral gedwongen tot verdedigen. Een korte opleving zorgde voor twee kleine plaagstootjes, maar vervolgens was het initiatief weer snel voor Ajax. Ondanks beter verdedigend werk van De Palingboeren bleven de Amsterdammers nog steeds de nodige kansen krijgen. In deze fase was Bergwijn de gevaarlijkste man, maar ook zijn pogingen zorgden niet voor de gewilde voorsprong. Een pegel van de Ajax-aanvoerder teisterde de lat, terwijl kort voor rust de afvallende bal na zijn schot niet besteed was aan Kenneth Taylor.

Na rust was de 26-jarige buitenspeler wel trefzeker. Na een goede kapbeweging schoot hij de bal van dichtbij hard langs de goed keepende Mio Backhaus. Waar de beginfase van de tweede helft nog slordig was, begon nu een ware stormloop op het doel van de Duits-Japanse doelman. Hij wist de pogingen van Brian Brobbey en Anton Gaaei te keren, terwijl een schot van Berghuis en een ongelukkige balaanraking van Benaissa Benamar naast vlogen. Aan de andere kant stond Diant Ramaj eveneens zijn mannetje, toen hij na een enorme Ajax-fout een poging van de vrijstaande Robert Mühren keerde.

Op dat moment was de Amsterdamse Ciáran-imitatie alweer gaan liggen en trok Volendam uit haar schulp. De ploeg van Matthias Kohler gooide alles in de strijd, maar uiteindelijk was het Ajax dat in de slotfase nog een keer tot scoren kwam. Nadat een poging van de ingevallen Chuba Akpom de lat teisterde, kopte de Engelsman de verdiende corner vervolgens binnen. In de ultieme slotfase had hij ook nog de 3-0 op zijn schoen, maar na het omspelen van de keeper teisterde hij de paal. Met de overwinning kan Ajax weer omhoog kijken, terwijl Volendam nu de gedeelde laatste plaats bezet.

Man of the match: Steven Bergwijn