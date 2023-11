Ajax kijkt in het buitenland naar opvolger John van 't Schip en nieuwe technisch directeur

De opvolger van de ontslagen Sven Mislintat moet naar verluidt een buitenlander gaan worden. Dat valt er te lezen in een uitgebreid artikel waarmee Het Parool vrijdagnacht naar buiten kwam. In dat artikel wordt er aandacht besteed aan toekomstig Ajax-bestuurder Alex Kroes.

Een van de belangrijkste taken van Kroes zou het aanstellen van een buitenlandse technisch directeur zijn. Daarnaast zal Kroes, samen met de directeur voetbalzaken, op zoek gaan naar een nieuwe trainer, die vanaf seizoen 2024/2025 het stokje moet overnemen van John van ’t Schip. De kans is aannemelijk dat ook voor die functie ‘buiten Nederland wordt gezocht’, valt er te lezen in Het Parool.

Roberto de Zerbi, oefenmeester van Brighton & Hove Albion, dient als levende voorbeeld van de Amsterdammers. Eerder schreef Het Parool dat Ajax een soortgelijke trainer zocht als hem. De crisisclub ziet dat ‘de beste’ Nederlandse opties, zoals Arne Slot, Peter Bosz en Erik ten Hag, momenteel niet beschikbaar zijn.

Kroes moet wel nog even wachten totdat hij aan de slag mag bij Ajax. Pas in maart 2024 mag de voetbalbestuurder de overstap maken van AZ naar Ajax. AZ wilde de 49-jarige alleen eerder aan Ajax vrijgeven als Ajax ‘in een overeenkomt belooft nooit meer een speler of medewerker van AZ binnen te halen, aldus ingewijden’, zo viel er te lezen in Het Parool. RvC-voorzitter Michael van Praag vond dit een onbegrijpelijke eis en trok de stekker uit de onderhandelingen.