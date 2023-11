Ajax schrapt cruciaal agendapunt met oog op Sven Mislintat

Ajax houdt de mogelijkheid open om de directie en Raad van Commissarissen hoofdelijk aansprakelijk te houden voor het gevoerde beleid van het afgelopen seizoen. Er wordt vooralsnog namelijk nog geen fiat gegeven voor het gevoerde beleid, waardoor decharge voor de eindverantwoordelijken vooralsnog niet mogelijk is.

Het agendapunt zou besproken worden op de aandeelhoudersvergadering van de Amsterdammers op 17 november, maar is daar alsnog vanaf gehaald. De opgegeven reden daarvoor is dat er een onafhankelijk extern onderzoek loopt naar de inmiddels vertrokken technisch directeur Sven Mislintat.

"Sinds 27 september 2023 loopt een onafhankelijk extern onderzoek door een forensisch accountant naar mogelijke belangenverstrengeling bij voetbaltransacties van Ajax waar voormalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat bij betrokken was. Aangezien de verwachting is dat de resultaten van dit onderzoek niet voor de AVA van 17 november 2023 bekend zijn, vinden directie en RvC het op dit moment ongepast om decharge te vragen aan de AVA. Om die reden is besloten de genoemde punten van de agenda te halen", laat Ajax weten in het statement.

Als er op de aandeelhoudersvergadering goedkeuring was verleend voor het gevoerde beleid van het afgelopen jaar, dan werd er een zogenoemde decharge verleend aan de beleidsbepalers. Dat betekent dat ze niet langer hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het gevoerde beleid. Door dat agendapunt te schrappen, houdt Ajax de mogelijkheid open om dat alsnog te doen.

“Blijkt uit het lopende onderzoek door KPMG dat directieleden en/of commissarissen hun verantwoordelijkheden hebben verzaakt dan kan Ajax deze personen aansprakelijk stellen voor de geleden schade”, schrijft De Telegraaf over het bericht vanuit Amsterdam.

Eerder erkende de inmiddels vertrokken rvc-voorzitter Pier Eringa al min of meer dat het gevoerde transferbeleid niet goed functioneerde. Over Eringa meldde Valentijn Driessen eerder nog wel dat Ajax hem decharge zou hebben verleend. Of dat juist blijkt en hij wel al persoonlijke decharge heeft ontvangen, is niet duidelijk.