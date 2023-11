Ajax-spits Brobbey: 'Ik ben natuurlijk heel blij voor hem'

heeft nog altijd veel contact met RKC Waalwijk-keeper . De sluitpost kwam eind september hard in botsing met Brobbey en raakte bewusteloos, maar keerde dit weekend terug onder de lat bij zijn team. En dat heeft de spits van Ajax zeker meegekregen.

“Ik zag hem op het veld, ja. En net toen we richting Almere reden, zag ik het langskomen op Facebook”, reageerde de aanvaller van Ajax bij ESPN op de vraag of hij zaterdagavond ook tv gekeken heeft. “Ik ben natuurlijk heel blij voor hem. We hebben heel veel contact, dus ik ben heel blij voor hem.”

Ook het duel tegen Almere City FC (2-2) kwam ter sprake in het vraaggesprek, waarin de spits veel duels uitvocht met verdediger Damian van Bruggen. "Ik ben er vrij zeker van dat ik elk duel heb gewonnen, dus ik denk niet dat hij sterker is”, reageerde de aanvaller desgevraagd. “We hadden met een overwinning naar huis moeten gaan.”

Door een ongelukkige tackle van Benjamin Tahirovic kwam Ajax uiteindelijk echter slechts met een punt weg uit Almere City FC. “Tahirovic zal van zijn fout leren, want hij is een topspeler”, loofde Brobbey zijn ongelukkige collega. “Het was natuurlijk niet slim, maar hij was ook belangrijk met een doelpunt.”