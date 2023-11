Ajax lijdt eerste puntverlies onder Van 't Schip in Eredivisie bij Almere City FC

Ajax heeft het eerste puntverlies geleden onder John van 't Schip in de Eredivisie. Na zeges op FC Volendam en sc Heerenveen ging het zondagmiddag bij Almere City FC ontzettend moeilijk, maar leek het na goals van invallers Benjamin Tahirovic en wederom Chuba Akpom alsnog goed te komen voor Ajax. Omdat Tahirovic in blessuretijd een penalty veroorzaakte, leed Ajax alsnog puntverlies (2-2).

Zowel Almere City als Ajax hebben in de laatste wedstrijden de weg omhoog ingeslagen. De Amsterdammers wonnen hun laatste twee Eredivisiewedstrijden en stonden op de dertiende plaats, terwijl de ploeg van Alex Pastoor na vijf wedstrijden zonder nederlaag twee plaatsen hoger bivakkeerde. Bij de thuisploeg waren er geen verrassingen in de basisopstelling, terwijl bij Ajax Georges Mikautadze zijn tweede basisplaats van het seizoen kreeg.

Het waren echter de aanvallers van de thuisploeg die voor het eerste gevaar van de wedstrijd zorgden. Rajiv van la Parra schoot de bal na een aardige actie in het zijnet, terwijl ook Thomas Robinet weggestuurd kon worden. Beide spelers stonden echter buitenspel, waardoor de eerste werkelijke doelpoging op naam van Steven Bergwijn kwam. Veel meer creëerden de bezoekers in de openingsfase echter niet, want door een hoge verdedigende lijn en felle acties kwam Ajax er nauwelijks doorheen. Almere City was soms echter wel te fel: de teller van Bas Nijhuis, bepaald niet bekend vanwege het bestraffen van overtredingen, stond na een kwartier op drie gele prenten voor de thuisploeg.

De felheid van De Zwarte Schapen nam niet af, maar de vele balveroveringen die volgden bleven wel binnen de perken. De ploeg bleef counter op counter stapelen en stak het middenveld van Ajax gemakkelijk over, maar door een gebrekkige eindpass hoefde Diant Ramaj weinig keeperswerk te verrichten. Toch liet de Duitse keeper geen goede indruk achter, want zijn passes kwamen net als bij de nodige andere Ajacieden veelvuldig aan bij de onjuiste kleur. Het strafschopgebied van Almere City werd daardoor nauwelijks bereikt, maar met enkele afstandsschoten van Bergwijn en Steven Berghuis werd de plichtmatige ploeg van John van ‘t Schip nog wel gevaarlijk.

De 59-jarige oefenmeester was duidelijk niet tevreden en besloot in de rust driemaal te wisselen. Dit leek in eerste instantie geen positief effect te sorteren, toen Kornelius Hansen na een teruggebrachte vrije trap Almere City op voorsprong leek te schieten maar zich in buitenspelpositie bevond. Ajax antwoordde even later met een harde inzet van Kenneth Taylor, maar zijn poging vloog via de binnenkant van de paal voorlangs. Vervolgens hielden de bezoekers de touwtjes in handen en namen de kansen toe. De ruimtes werden groter, waardoor Brian Brobbey en Carlos Forbs hun geluk konden beproeven. Het spel was echter nog steeds niet om over naar huis te schrijven en het vertrouwen kreeg een nieuwe tik toen Almere City uit het niets op voorsprong kwam.

Na een goede lange bal werd Hansen weggestuurd, waarna hij Lance Duijvestijn met een slim hakje aanspeelde. Hij had de vrijstaande Jochem Ritmeester van de Kamp reeds gezien, die Ramaj eenvoudig omspeelde en vervolgens de openingstreffer binnenschoot. Een minuut later stond de 1-1 echter alweer op het scorebord. Brobbey hield de bal in het strafschopgebied goed vast, waarna Chuba Akpom met zijn eerste balcontact de bal binnenschoot. Vervolgens kreeg Ajax de nodige mogelijkheden om op voorsprong te komen. Kort na zijn doelpunt kreeg Akpom door grabbelwerk van Nordin Bakker een grote kopkans, maar zijn poging ging over. Even later was de Almere-keeper wel bij de les, toen hij zowel pogingen van beide spitsen vakkundig keerde.

Op de poging van Benjamin Tahirovic had hij echter geen antwoord. Nadat Brobbey de bal opnieuw goed vasthield, schoot de Bosnïer in de bovenhoek hard binnen. Ondanks verwoede pogingen van Almere City om toch nog een gelijkmaker te forceren tegen de slordige Ajacieden leek hij zo de matchwinner te worden. Niets was echter minder waar: in de slotfase veroorzaakte hij met een onnodige sliding een penalty, die door Thomas Robinet werd binnengeschoten. Almere City blijft daarmee ongeslagen, terwijl het lek bij Ajax nog niet boven is.