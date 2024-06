Lionel Messi is klaar voor de Copa América en waarschuwt de concurrentie op het toernooi

denkt dat Argentinië één van de topkandidaten is tijdens de Copa América deze zomer. Terwijl het Europees kampioenschap in Duitsland dan nog maar één week bezig is, gaat de Copa América ook al van start. Argentinië speelt de openingswedstrijd van het toernooi. De selectie van bondscoach Lionel Scaloni is ook al bekendgemaakt. Volgens de 36-jarige aanvaller van Inter Miami is Argentinië één van de grootste favorieten, zo heeft hij laten weten in gesprek met Infobae.

“Ik denk dat Argentinië altijd de favoriet is, afgezien van het feit dat alle landen wel ooit hebben gewonnen. Vroeger, toen een hoge klassering nog niet vanzelfsprekend was, was Argentinië ook altijd een van de favorieten. Als er een kampioenschap begint, of het nu een wereldkampioenschap, Copa América of wat dan ook is, Argentinië is net als Brazilië een kandidaat en zeker ook in deze Copa América”, aldus de man die achtmaal de Ballon d’Or heeft gewonnen.

Op 21 juni om 02.00 uur Nederlandse tijd start de Copa América met Argentinië tegen Canada. Ondanks dat het toernooi in de Verenigde Staten wordt gehouden, trappen Argentinië en Canada de Copa América af, en niet de VS. “Ik denk dat de Zuid-Amerikaanse teams vandaag de dag erg sterk zijn. Uruguay is erg goed, Colombia, Ecuador. Het wordt lastig om alle wedstrijden te spelen (tot de finale te komen, red.), maar ik denk dat het een heel spannende Copa América wordt”, besluit Messi.

