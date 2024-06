'Overstap naar Ajax voor Turks toptalent zeer onwaarschijnlijk, concurrentie is moordend'

Het lijkt erop dat Semih Kılıçsoy niet de overstap zal gaan maken naar Ajax. De 18-jarige speler van Besiktas, waar Giovanni van Bronckhorst de nieuwe trainer is, staat volgens Fanatik in de belangstelling van de Amsterdammers, maar die zouden veel concurrentie hebben van andere grote clubs in Europa.

Volgens Fanatik werd vorige maand gesteld dat Kılıçsoy een prioriteit zou zijn voor de nieuwe trainer Francesco Farioli, die de spits kent uit zijn tijd in Turkije. Met zijn club Besiktas beleefde Kılıçsoy een mager seizoen, maar op persoonlijk vlak kan de jonge aanvaller tevreden zijn. Besiktas eindigde als zesde in de Turkse Süper Lig, met maar liefst 46 (!) punten achterstand op kampioen Galatasaray. Kılıçsoy zelf scoorde elf keer en gaf vier assists in 23 competitiewedstrijden.

Kılıçsoy heeft nog tot 2028 een contract bij Besiktas en vertegenwoordigt volgens FootballTransfers een waarde van 4,1 miljoen euro. De Turkse krant Fanatik wist in mei te melden dat Ajax een bod aan het voorbereiden zou zijn om de onderhandelingen te beginnen. Dat zou ook snel moeten gebeuren, aangezien er veel clubs achter het grote talent aanzitten.

Op de radio, in gesprek met Radyospor, bevestigde zaakwaarnemer Murat Teber de grote belangstelling voor de jongeling. "Ik weet dat hij wordt gevolgd door clubs als Arsenal, Manchester City, Bayern München, Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, Paris Saint-Germain en AS Monaco. We weten hiervan, maar er zijn nog geen aanbiedingen binnengekomen. In ieder geval bij ons niet." De naam van de Amsterdamse club werd ook niet in het rijtje geïnteresseerde clubs genoemd.

