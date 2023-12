Ajax-supporters genieten massaal van bericht Ajax na uitschakeling Feyenoord in Champions League

Ajax-supporters hebben dinsdagavond op sociale media smakelijk gelachen om een bericht op de sociale media van de Amsterdamse club. Exact op het moment dat Feyenoord in eigen huis door Atlético Madrid werd uitgeschakeld in de Champions League, plaatste de nummer acht van de Eredivisie een bericht op de socials. Het zorgde voor leedvermaak onder de supporters van de Amsterdamse club.

Een paar minuten nadat heel Rotterdam en omstreken dinsdagavond in rouw was wegens de uitschakeling in de Champions League door Atlético Madrid (1-3), zette Ajax op X een bericht online: "Nu focussen we ons op donderdag", stond er geschreven. Een bericht zonder kwade bedoelingen, maar de supporters van Ajax hadden wel degelijk door dat dit bericht op een opvallend moment online werd gezet.

"Deze tweet wordt precies verstuurd op het moment dat Feyenoord is uitgeschakeld, wat mooi!", reageert een supporter van de Amsterdamse club. "Loonsverhoging voor Ajax Media", schrijft een andere supporter onder het bericht. Er zijn ook fans die vrezen voor een klap terug van Feyenoord donderdag, als Ajax het opneemt tegen Olympique Marseille: "Dit gaan we echt als een boemerang in ons gezicht terugkrijgen als we donderdagavond kansloos eruit vliegen", schrijft de supporter op sociale media.