Ajax voltooit transfer: oude bekende van Van Gaal aangesteld als Director of Football

Ajax heeft de komst van Marijn Beuker bevestigd. Hij treedt per 1 december 2023 aan als Director of Football, een nieuwe functie die rechtstreeks onder die van de algemeen directeur valt. Naar algemeen wordt aangenomen komt de komst van Beuker, die overkomt van het Schotse Queen's Park FC, uit de koker van RvC-adviseur Louis van Gaal.

Interim-directeur Jan van Halst legt op de clubsite uit hoe de organisatie er na de komst van Beuker uit moet gaan zien: "De oorspronkelijke functie van technisch directeur wordt over twee functies verdeeld. Naast Marijn gaat de club nog iemand aannemen die met name verantwoordelijk wordt voor transferzaken en voor het managen van de technische staf, van zowel Jong Ajax als Ajax 1. Wij zijn blij dat Marijn snel kan starten en hebben er veel vertrouwen in dat hij een positieve bijdrage gaat leveren aan de club", aldus de voormalig middenvelder.

Artikel gaat verder onder video

Ook Beuker zelf is verheugd met zijn aanstelling in Amsterdam: "Ajax is een fantastische voetbalclub met een rijke geschiedenis en een enorm potentieel voor de toekomst", tekent de club uit zijn mond op. "Ik kijk ernaar uit om binnenkort aan de slag te gaan en om deel uit te maken van een team, met als gezamenlijk doel Ajax weer aan de top te krijgen", omschrijft hij de ambities waarmee hij aan de slag wil.

Beuker is een oude bekende van Louis van Gaal, die als adviseur van de Raad van Commissarissen optreedt en zich achter de schermen met het personeelsbeleid van de club lijkt te bemoeien. De oud-bondscoach en trainer van Ajax werkte in zijn periode bij AZ samen met Beuker en zou hem bij de beleidsbepalers in Amsterdam warm hebben aanbevolen.