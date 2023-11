Ajax-watcher Johan Inan viel over één zinnetje in persbericht Ajax

Ajax-watcher Johan Inan heeft met verbazing het persbericht gelezen van de Amsterdammers over de straf voor de ongeregeldheden in De Klassieker tegen Ajax. Door de chaos tijdens het duel met Feyenoord is er een sanctie uitgedeeld, al viel de relatief licht uit. Een zin uit het persbericht van Ajax viel de journalist op.

In de Voetbalpodcast van het AD wordt de straf van Ajax besproken, dat slechts een boete krijgt van 25 duizend euro en een wedstrijd met een lege F-side moet spelen. “Ik kan me voorstellen dat mensen er zo over denken”, zei hij over de kritiek op de mildheid van de sanctie richting de Amsterdammers.

Artikel gaat verder onder video

Lees ook: Ajax hoort straf KNVB voor gestaakte Klassieker tegen Feyenoord: boete en één wedstrijd zonder F-Side

“Maar ik viel vooral over één zinnetje in het persbericht van Ajax. ‘De voorwaardelijke straf blijft gehandhaafd.’ Dat ik denk: van hé, waar dient die voorwaardelijke straf dan voor?”, vroeg de journalist zich hardop af. Ondanks een nieuw incident werd de voorwaardelijke straf gegeven bij een eerdere sanctie doorgeschoven naar een volgend incident.

“Daar zijn we nog even achteraan gegaan. Dat was wel opmerkelijk. En 25 duizend euro liggen ze bij Ajax niet wakker van”, wist Inan. “En een wedstrijd zonder F-side dat voelt voor de ene zwaarder dan voor de ander. Het is maar vanuit welke kant je het beredeneert.” Voor de Ajax-fans op de F-side die zich goed hebben gedragen is het zuur, maar de niet Ajax-fans zullen de maatregel weer heel licht vinden. “Normaal gesproken is dit niet een straf waarvan je zegt: dit zal ze leren”, zei de journalist.

Ook blikte hij nog kort vooruit op het debuut van John van 't Schip donderdagavond tegen FC Volendam. "Je moet in ieder geval een energiek Ajax verwachten en een overwinning vanavond tegen FC Volendam. Van ’t Schip kan niet toveren en heeft na twee trainingen geen Ajax gecreëerd dat Volendam met 6-0 of 7-0 gaat oprollen.”