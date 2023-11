Ajax zoekt nieuwe Álvarez: VI noemt twee transfertargets

Ajax gaat in de winterse transferperiode de markt op, op zoek naar een opvolger van . De Mexicaan werd afgelopen zomer verkocht aan West Ham United en is niet één op één vervangen in de selectie van trainer John van 't Schip, wat in de wintermaanden gerepareerd moet gaan worden.

Dat schrijft Voetbal International in een uitgebreid artikel over de stand van zaken bij de huidige nummer twaalf van de Eredivisie. Ajax is zowel op zoek naar leiderschap en routine als een controleur á la Álvarez die op het middenveld de balans kan bewaken en informeerde in de zomer al naar de mogelijkheden om Azor Matusiwa (Stade Reims) terug te halen. De 25-jarige middenvelder is afkomstig uit de Ajax-jeugd, brak in de Johan Cruijff ArenA nooit door maar belandde na een verhuurperiode bij De Graafschap via FC Groningen bij de Franse club, waar hij nu wekelijks indruk maakt.

Mogelijk komen de Amsterdammers in de wintermaanden terug voor Matusiwa, maar VI plaatst daar wel wat kanttekeningen bij: "Of hij nu haalbaar is, is de vraag, mocht de speler een wintertransfer zelf al zien zitten. Zijn contract loopt nog tot 2027. Ajax brengt meerdere opties in kaart." Eén van die opties zou Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham Hotspur) zijn, maar de 28-jarige Deen 'lijkt op dit moment te duur voor Ajax', schrijft het weekblad.

Van de Beek

VI zou het daarnaast 'niet vreemd' vinden als Ajax zich in de winter probeert te versterken met Donny van de Beek, die bij Manchester United volledig op een zijspoor is beland en mag vertrekken. Maar ook zijn komst is niet vanzelfsprekend: "Of Van de Beek nu zelf terug wil naar Amsterdam, is nog afwachten en zal afhankelijk zijn van de andere opties. Tegelijkertijd zal Ajax altijd een speler als Van de Beek willen verwelkomen, omdat hij naast kwaliteit en ervaring ook goed ligt bij het publiek. Maar de gewenste balansbewaker op het middenveld is hij dus niet."