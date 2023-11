Akpom haalt uitspraken van ploeggenoot door Google Translate en is blij met het resultaat

beleefde zondag een goede invalbeurt voor Ajax tegen sc Heerenveen. De zomeraanwinst scoorde tweemaal en tilde de score zo naar 4-1. Hij spreekt na afloop van de wedstrijd zijn blijdschap uit over de goede samenwerking met .

Berghuis speelde een belangrijke rol bij beide doelpunten van Akpom. De 3-1 was een rebound uit een afstandsschot van Berghuis; bij de 4-1 gaf Berghuis de assist in het strafschopgebied. “Iedere goal is een goal”, zegt Akpom tegen ESPN, die alert reageerde voorafgaand aan de 3-1. “Ik probeerde hier mijn instinct te volgen. Steven schoot en ik probeerde alert te zijn voor de rebound. Je scoort niet zonder je ploeggenoten, dus alle dank gaat uit naar hen. Bij de 4-1 vond Steven mij bijvoorbeeld op een goede plek.”

Na de wedstrijd tussen Ajax en FC Volendam (2-0) van donderdag, waarin Akpom zijn eerste doelpunt maakte in Amsterdamse dienst, liet Berghuis weten blij te zijn voor de Engelsman. “Hij heeft een moeilijke periode achter de rug. Hij komt bij een team waarin de voorwaarden denk ik niet goed zijn om als nieuwe speler je kwaliteiten te laten zien. Ik heb wel geloof in die nieuwe jongens. Het is ook lastig. Ik heb dat zelf bijvoorbeeld bij Watford ervaren”, zei Berghuis onder meer.

Google Translate

Heeft Akpom die uitspraken van Berghuis meegekregen? “Ja, ik moest het door Google Translate halen, want ik spreek geen Nederlands. Maar ik weet dat hij positieve dingen heeft gezegd.” Akpom beschrijft Berghuis als een leider. “De manier waarop hij voorin druk zet en de ploeg aanstuurt, dat is leiderschap. Daarvoor hoef je niet te schreeuwen naar andere spelers, maar moet je laten zien wat je kunt. Dat doet Steven zowel op de trainingen als tijdens de wedstrijden. Hij is een heel belangrijke speler in de kleedkamer.”