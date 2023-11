Berghuis is na Ajax - FC Volendam vooral voor één speler heel erg blij

is na Ajax - FC Volendam vooral blij voor . De Engelsman kwam afgelopen zomer met veel verwachtingen naar Amsterdam, maar was donderdagavond pas voor het eerst trefzeker in het wit-rood-wit. Daarmee besliste hij het duel met FC Volendam (2-0).

Ajax telde afgelopen zomer meer dan twaalf miljoen euro neer voor de komst van Akpom. De spits had zich in het voorbij seizoen gekroond tot topscorer op het tweede niveau van Engeland en om die reden werd er dus het nodige verwacht van zijn komst naar Amsterdam. Maar de eerste maanden op Nederlandse bodem zal Akpom snel willen vergeten. De Engelsman mocht tot dusver pas één keer starten bij Ajax, in de uitwedstrijd tegen FC Twente. Nadien moest hij het vooral doen met korte invalbeurten, waarin hij geen goede indruk kon achterlaten.

In de thuiswedstrijd tegen FC Volendam kwam Akpom in de slotfase binnen de lijnen voor Brian Brobbey. Hij maakte uit een hoekschop van Berghuis de 2-0 en gooide het duel daarmee op slot. Akpom was vlak voor tijd nog dichtbij zijn tweede, maar raakte de paal. Berghuis is blij voor zijn teamgenoot. De routinier vertelde dat de overwinning op FC Volendam veel met zijn ploeggenoten en hem doet. “Dat je een keer wint, een doelpunt maakt, Chuba scoort en spelers weer een beetje een lichtpuntje zien en vanuit daar hopelijk wat meer vertrouwen krijgen, want je ziet ook dat het nog broos is”, klonk het voor de camera van ESPN.

Robert Mühren kreeg in de tweede helft dé kans om FC Volendam naast Ajax te schieten, maar doelman Diant Ramaj hield de thuisploeg op de been. “Mühren had ‘m ook nog op de schoen. Als ‘ie er maar niet in gaat, dacht ik dat op moment. Dat zijn wel van die momenten. Dan heb je nog wel een kwartier, maar ik ben gewoon opgelucht en blij voor bepaalde jongens, zoals Martha, Hlynsson en Akpom”, aldus Berghuis. “Vooral voor Akpom, die een moeilijke periode achter de rug heeft. Hij komt bij een team waarin de voorwaarden denk ik niet goed zijn om als nieuwe speler je kwaliteiten te laten zien. Ik heb wel geloof in die nieuwe jongens. Het is ook lastig. Ik heb dat zelf bijvoorbeeld bij Watford ervaren. Dat je in een nieuw team komt en de voorwaarden niet dermate zijn om kwaliteiten te laten zien. Dit is dan een mooie opsteker voor Akpom.”