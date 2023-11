Andy van der Meijde verwacht op korte termijn één gezicht op onweer bij PSV

Bij PSV is momenteel geen vuiltje aan de lucht, maar Andy van der Meijde voorziet in de nabije toekomst wel een hoofdpijndossier. De analist van Veronica Offside verwacht onvrede bij of , afhankelijk van wie op de bank gaat belanden.

Lang is momenteel geblesseerd aan zijn hamstring. Hij viel op 8 oktober uit tegen Sparta Rotterdam (0-4 zege) en zit sindsdien in de lappenmand. Zijn vervanger Hirving Lozano maakte een hattrick tegen Ajax (5-2 zege) en scoorde zondag ook tegen PEC Zwolle (4-0 zege).

PSV is na twaalf wedstrijden nog steeds foutloos in de Eredivisie. “Dat is ook goed voor Noa Lang. Die moet nu ook aan de bak, als hij terug is”, weet Wim Kieft, waarna Van der Meijde de situatie nader schetst. “Die Lozano blijft maar scoren. Dus wat gaat er gebeuren als Lang fit is en ze allebei kunnen spelen? Dan krijg je gezeik, natuurlijk.”

“Lozano heeft het goed gedaan en Noa accepteert een plek op de bank niet”, aldus Van der Meijde. “Als ik moest kiezen, zou ik Lang kiezen. Die heeft het goed gedaan, heeft veel vertrouwen, dat is een jongen voor wie toeschouwers naar het stadion komen. Als je hem opstelt, creëer je ook druk op Lozano om te blijven presteren.”