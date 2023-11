Arne Slot duidelijk: ‘Voor hem wordt AZ een race tegen de klok’

Feyenoord-rechtsback is een groot twijfelgeval voorafgaand aan de topper tegen AZ. De verdediger raakte afgelopen dinsdag geblesseerd aan het hoofd in het Champions League-duel tegen SS Lazio. Arne Slot vertelt op de website van Feyenoord dat Nieuwkoop mogelijk ontbreekt.

“Voor Bart wordt de wedstrijd van zondag een race tegen de klok”, sprak Slot vrijdag tegenover Feyenoord Media. Zaterdag zal het duidelijk worden of Nieuwkoop van de partij is tegen de Alkmaarders. “We bekijken morgen tijdens onze laatste training of hij inzetbaar is”, geeft de oefenmeester duidelijkheid.

Nieuwkoop moest zich dinsdagavond in Rome halverwege de eerste helft laten vervangen wegens een blessure aan het hoofd. Gernot Trauner moest daardoor na lange tijd zijn rentree maken in het elftal van Feyenoord. De Oostenrijker wisselde van positie met Lutsharel Geertruida. Omdat Trauner nog niet okselfris was, ging hij in de 74e minuut alweer naar de kant.

Yankuba Minteh is sowieso niet van de partij tegen AZ. De van Newcastle United gehuurde aanvaller liep in de wedstrijd tegen Vitesse een spierblessure op, waardoor hij nu al enkele weken uit de roulatie ligt. Het is nog maar de vraag of Minteh überhaupt nog in actie gaat komen voor Feyenoord. In gesprek met The Chronicle vertelt Eddie Howe dat Newcastle overweegt om de buitenspeler in januari al terug te halen.

Naast Nieuwkoop en Minteh beschikt Slot over een fitte Feyenoord-selectie.