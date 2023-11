Feyenoord moet vrezen dat zomeraanwinst na half jaar alweer vertrekt uit De Kuip

Feyenoord-trainer Arne Slot moet vrezen dat hij na de winterstop niet langer kan beschikken over . De negentienjarige Gambiaan wordt in principe voor een jaar gehuurd van het Engelse Newcastle United, maar trainer Eddie Howe zegt dat die club overweegt om de buitenspeler in januari al terug te halen.

In gesprek met The Chronicle gaat Howe in op de situatie: "We gaan kijken naar al onze spelers die momenteel verhuurd worden, of ze ons potentieel kunnen versterken. Als het voor hun carrières ook goed is, zullen we zeker kijken wat we kunnen doen."

Minteh kwam tot dusverre twaalf keer in actie namens Feyenoord en was daarin goed voor drie doelpunten én een assist. Een hamstringblessure houdt hem de laatste vier wedstrijden echter aan de kant. "Hij heeft het heel goed gedaan, helaas is hij momenteel geblesseerd", zegt Howe, die prima op de hoogte blijkt van de situatie van Minteh. De aanvaller reisde recent even terug naar zijn eigenlijke werkgever: "Hij is hier geweest zodat we zijn blessure zelf konden checken", legt de trainer uit.

Mocht Minteh deze winter al vertrekken uit De Kuip, dan hoeft Slot niet direct te wanhopen. Met Alireza Jahanbakhsh en Javairô Dilrosun heeft hij nog twee rechtsbuitens ter beschikking, terwijl ook Calvin Stengs de laatste weken heeft aangetoond vanaf die positie van waarde te kunnen zijn. Ook Luka Ivanusec en Igor Paixão, die beiden van nature linksbuiten zijn, kunnen eventueel vanaf de rechterkant gaan spelen.