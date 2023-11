AZ na arbitrale dwaling in Birmingham op de rand van Europese uitschakeling

Uitschakeling in de Conference League dreigt voor AZ na een 2-1 nederlaag in het uitduel bij Aston Villa. De Alkmaarders kwamen in Birmingham nog wel knap op voorsprong, maar na een arbitrale dwaling kwam de thuisploeg langszij en uiteindelijk ook op een beslissende voorsprong.

Pascal Jansen koos in zijn basiselftal voor twee nieuwe spelers ten opzichte van het met 1-1 gelijkgespeelde competitieduel bij Excelsior. Myron van Brederode en Jens Odgaard werden naar de bank verwezen en maakten plaats voor Ruben van Bommel en Ibrahim Sadiq, die in de met 1-4 verloren thuiswedstrijd tegen Aston Villa nog voor de enige Alkmaarse treffer had gezorgd.

1-0 gaat niet door

In Alkmaar kwam AZ er niet aan te pas, en ook in Birmingham leek het elftal van Jansen al tegen een vroege achterstand aan te lopen. De eerste de beste hoekschop voor de thuisploeg werd door Pavlidis uit de doelmond weggekopt, daarna opnieuw ingebracht door Leon Bailey en door Clément Lenglet hard binnengekopt. De VAR stelde echter vast dat Bailey op het moment van de eerste doelpoging buitenspel stond, en dus ging het vroege feestje van de thuisploeg niet door.

Aston Villa bleef daarna het meeste balbezit houden, maar AZ loerde op een snelle uitbraak en kreeg na een kwartier een eerste grote kans toen Sadiq een voorzet vanaf de zijlijn naar de tweede paal slingerde. Daar nam Pavlidis 'm ineens op de schoen, maar zijn tegendraadse inzet zeilde langs de verre paal van Villa-doelman Emiliano Martínez.

Ook AZ-goal geannuleerd

Naarmate het eerste bedrijf verder vorderde kwam AZ beter in de wedstrijd en kort voor rust werd ook een Alkmaarse treffer van Pavlidis geannuleerd omdat zowel de Griek als aangever Sven Mijnans in de aanloop naar het doelpuntbuitenspel stonden. Daarna moest Martínez nóg twee keer reddend optreden op inzetten van Pavlidis, maar de wereldkampioen stond zijn mannetje, waardoor de ploegen met een 0-0 ruststand aan de thee gingen.

Voorsprong

In het tweede bedrijf ging AZ door op dezelfde voet waarmee het eerste werd afgesloten en dat resulteerde al na vijf minuten in de 0-1. Bazoer stuurde Pavlidis diep, die stoomde op richting Martínez en rondde beheerst af. Even moest AZ daarbij opnieuw vrezen voor de VAR, maar die stelde vast dat het nét geen buitenspel was deze keer.

Zuur

De voorsprong hield echter op voor AZ bijzonder zure wijze geen stand. Middenvelder Boubacar Kamara schoot na een uur spelen van dichtbij hoog over het doel van AZ, de arbitrage meende dat dat via het been van Jordy Clasie gebeurde en dus kreeg Aston Villa een hoekschop. Die werd vervolgens door Diego Carlos achter Ryan gekopt, maar uit de herhaling bleek duidelijk dat Clasie de inzet van Kamara helemaal niet geraakt had.

En daarmee was de gifbeker nog niet leeg, want tien minuten voor het einde ontsnapte de verder onzichtbare Ollie Watkins voor één keer aan de aandacht van Bruno Martins Indi en Riechedly Bazoer; een passje vanuit het midden van invaller Douglas Luiz werd met het hoofd achter Ryan gewerkt en AZ stond met 2-1 achter.

Vrezen voor akkoordje

Die voorsprong zou Aston Villa niet meer weggeven, en dus verloor AZ opnieuw van de Engelse subtopper. Dat de nederlaag op een stuk draaglijkere manier tot stand kwam is slechts een kleine pleister op de wonde; de halvefinalist van vorig seizoen dreigt dit jaar roemloos in de groepsfase uit de Conference League te gaan vliegen. AZ heeft nu zes punten achterstand op zowel Aston Villa als Legia Warschau: als die twee clubs onderling gelijkspelen is het lot van de Alkmaarders bezegeld.