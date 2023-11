Ballenjongen Floris van Wezenbeek helpt Go Ahead Eagles en doet verhaal bij Studio Voetbal

Ballenjongen Floris van Wezenbeek droeg zaterdagavond bij aan de overwinning van Go Ahead Eagles op Vitesse (5-1). Hij gaf een bal razendsnel aan Bas Kuipers, die kon ingooien en daarmee het openingsdoelpunt van Willum Willumsson inleidde. Zondagavond vertelt Van Wezenbeek bij Studio Voetbal over zijn ervaring.

In de blessuretijd van de eerste helft trapte Vitesse-verdediger Nicolas Isimat-Mirin de bal uit. Uit de camerabeelden werd niet duidelijk waar de bal precies uitging – Go Ahead leek voor te sorteren op een inworp veel verder van het vijandelijke doel – maar Floris zag zijn kans schoon om de snelle aanval van Go Ahead in te leiden en smokkelde wat meters.

“Ik zag dat de bal uitging. Ik zag dat hij al eerder langs de lijn was gegaan. Daarom gaf ik ‘m gewoon”, vertelt de vijftienjarige ballenjongen, die zelf speelt bij amateurclub vv Diepenveen. Of de bal voor zijn voeten de lijn passeerde? “Hij ging wel iets verder uit, maar ik dacht: ik kan het altijd proberen.”

Floris, die al twee seizoenen langs de lijn staat bij Go Ahead, geeft toe dat ballenjongens vaak worden ingezet in het voordeel van de thuisploeg. “Het enige wat wij horen: als we voor staan moeten we heel rustig doen richting de tegenstander, en anders moeten we redelijk snel zijn.”

De actie van Floris is te zien vanaf minuut 1.40 in de samenvatting op YouTube.