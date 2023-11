Bas Nijhuis krijgt veeg uit de pan na opmerkelijk moment in duel tussen AZ en FC Volendam

Marciano Vink is kritisch op scheidsrechter Bas Nijhuis, die in de ogen van de analist van ESPN een overduidelijke overtreding op Riechedly Bazoer liet lopen in de eerste helft. Vervolgens ontstond er een grote kans voor FC Volendam, maar de Palingboeren waren niet nauwkeurig genoeg in de eindfase. Volgens Vink had deze mogelijkheid voor Het Andere Oranje überhaupt nooit mogen ontstaan.

"Dit was een verre bal waar op het einde van de eerste helft Bazoer een duw in de rug krijgt en Nijhuis fluit hier niet voor. Dat vind ik wel vervelend, daar moet je gewoon voor fluiten", zegt Vink. "Hij krijgt een duw in zijn rug als hij probeert de bal af te schermen. Dit kan gewoon de 1-1 betekenen en dan moet hij misschien weer naar het scherm", doelt Vink op een mogelijke ingreep van de videoscheidsrechter (VAR). Dit moet je gewoon gelijk affluiten en dan is er niets aan de hand. Twee handen in zijn rug: fluiten!", is het duidelijke oordeel van de analist van ESPN.

Nijhuis kreeg de afgelopen weken vaker kritiek, zo ook van journalisten en supporters van Ajax na het optreden van de Tukker tijdens de wedstrijd tussen Almere City en Ajax. Nijhuis gaf de Almeerders in dat duel een strafschop, terwijl de Amsterdamse supporters er ook van overtuigd waren dat Ajax in dat duel een penalty had moeten hebben na een duw in de rug van Kenneth Taylor.