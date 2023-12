Berghuis vindt rode kaart onterecht: 'De scheidsrechter is Italiaans, misschien fan van Gattuso'

is het niet eens met zijn rode kaart in de wedstrijd tussen Olympique Marseille en Ajax. De middenvelder werd in de tweede helft weggestuurd voor een charge op Joaquín Correa, maar betwijfelt of de overtreding überhaupt een kaart waard was.

“Ik vind het geen rode kaart om heel eerlijk te zijn”, zegt Berghuis bij Veronica. “Dat gevoel had ik al en ik heb de beelden nu teruggezien. Ik twijfel zelfs over geel, maar dat is mijn mening. Ik vind het zeer discutabel. Ik zet een tackle in om de buitenspeler te stoppen. Ik stop hem fair, maar rol over de bal heen en neem mijn andere been erin meer en daardoor kom ik met hem in contact. Dus wat ik zeg: persoonlijk twijfel ik zelfs over geel, maar er waren wel meer discutabele beslissingen.”

Berghuis vroeg scheidsrechter Simone Sozza om uitleg, maar kan zich niet meer voor de geest halen wat de arbiter zei. Zijn ploeggenoten waren in ieder geval verrast. “Iedereen was vol ongeloof. Het is natuurlijk heel erg balen. Ik zat zelf lekker in de wedstrijd en met Ajax zaten we ook nog vol in de wedstrijd. Met tien man maak je jezelf het er niet makkelijker op.”

Berghuis vindt ook beide penalty’s die Olympique Marseille kreeg ‘heel discutabel’. “Hij (scheidsrechter Sozza, red.) is een Italiaan dus misschien is hij wel fan van Gattuso (Olympique Marseille-coach Gennaro Gattuso, red.)...”, suggereert Berghuis met een kleine glimlach. ”Misschien, zeg ik erbij. Ik weet het niet, maar je zou het bijna denken.”