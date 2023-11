Boymans doet opmerkelijke onthulling over Utrecht-periode: 'Waren weleens drugs in het spel'

Voormalig spits Ruud Boymans (34) heeft in een interview met De Telegraaf onthuld dat hij in zijn periode bij FC Utrecht af en toe drugs gebruikte tijdens het uitgaan. De in 2020 gestopte aanvaller bezweert wel dat hij nooit onder invloed op het veld gestaan heeft of het risico heeft gelopen 'gepakt' te worden.

Boymans kwam in zijn loopbaan onder meer uit voor Fortuna Sittard en AZ en stond tussen 2014 en 2016 onder contract in de Domstad. Het waren behoorlijk productieve jaren: in zijn eerste seizoen maakte hij negen doelpunten in evenzoveel wedstrijden voordat een enkelblessure hem vanaf december aan de kant hield. Na een revalidatie die een volledig jaar in beslag nam keerde hij eind 2015 terug in het elftal en maakte hij er de laatste vijftien wedstrijden van het seizoen opnieuw tien.

Tegenwoordig werkt Boymans voor No Art, een platenlabel dat tevens festivals en feesten organiseert. "Ik zorg voor partnerships, de merchandising van onze kledinglijn, de programmering van de kunst en de marketing. Er komt heel wat bij kijken. No Art is meer dan alleen een muzieklabel, het is meer een levensstijl", legt de voormalige aanvaller uit tegenover de ochtendkrant.

In zijn Utrechtse periode ontstond zijn idee om na zijn loopbaan iets in de festival-sfeer te gaan doen: "Na het bezoek aan Ibiza en mijn eerste drugsbeleving ging ik steeds meer feesten en ontstond het idee om eigen feesten te organiseren." Daarbij nam Boymans geregeld nog wat in: "Het kwam wel eens voor dat ik uitging en dat er drugs in het spel was. Dat besef ik", zegt hij. Toch liep hij in zijn eigen beleving geen onverantwoorde risico's: "Ik heb het steeds goed kunnen managen. Je moet je momenten pakken. Ik heb nooit onder invloed op het veld gestaan."