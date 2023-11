Brobbey onderbreekt interview bij Brighton: 'Is hij weer aan het klagen?'

Brian Brobbey en Jan Paul van Hecke waren tijdens Ajax – Brighton & Hove Albion (0-2) verwikkeld in de nodige onderlinge duels. De spits en de verdediger kennen elkaar van Jong Oranje en stonden na afloop van de Europa League-wedstrijd allebei voor de camera van ESPN.

Volgens interviewer Cristian Willaert is Van Hecke goed in het bespelen van de scheidsrechter en gaat hij vaak met de scheidsrechter in gesprek. Willaert stelt dan ook dat Van Hecke scheidsrechter Nikola Dabanovic ‘in zijn zak’ had. “Niet helemaal in m’n zak, want ik kreeg nog een gele kaart”, reageert de Nederlandse stopper van Brighton.

Tijdens het interview met Van Hecke is Brobbey op de achtergrond te horen. “Klaagt hij weer?”, roept hij als grap. Van Hecke had in ieder geval zijn handen vol aan Brobbey. “Weet je wat hij goed doet: hij houdt de tegenstander, vandaag was ik dat, heel kort bij zich, en dan probeert hij te draaien. Ik probeer dat af te stoppen, maar soms valt hij achterover en val je mee. Dan lijkt het alsof ik de overtreding maak en krijg ik een gele kaart.”

Brobbey verschijnt daarna zelf voor de camera en gaat in op de duels met zijn landgenoot. “Die waren prima. Hij trok me wel vaak naar beneden, maar prima.” Het is de Ajacied ook opgevallen dat Van Hecke geregeld in gesprek ging met de scheidsrechter. “Hij sprak hier met ze in de rust. Maar ik weet niet wat hij zei.”

Van Hecke probeerde bovendien Brobbey uit zijn spel te krijgen. “Hij is een slimme jongen, hij kan dat goed. Ik heb hem meegemaakt bij Jong Oranje. Daar is het lekker als hij dat doet voor ons.”