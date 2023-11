Ajax aan de rand van de afgrond in Europa League na nieuwe nederlaag tegen Brighton

Ajax is er donderdagavond ook in de vierde wedstrijd van de poulefase in de Europa League niet in geslaagd te winnen. Tegen Brighton & Hove Albion speelde het sterker en agressiever dan in de uitwedstrijd maar was het niet opgewassen tegen de Engelse subtopper: 0-2. Aan de 0-1 ging een grote fout van Silvano Vos vooraf. Bij Brighton waren Ansu Fati en Simon Adingra de uitblinkers met beiden een doelpunt en een assist.

Ajax begon donderdagavond aan de wedstrijd met Devyne Rensch aan de aftrap in plaats van Ar’jany Martha, volgens trainer John van ’t Schip woog de ervaring van Rensch zwaarder dan de goede optredens van Martha in de afgelopen twee -gewonnen- Eredivisie wedstrijden. Ook Vos stond aan de aftrap, hij verving de geblesseerde Branco van den Boomen. Bij Brighton had coach Roberto De Zerbi in de basis plekken ingeruimd voor alle Nederlanders: doelman Bart Verbruggen, Jean-Paul van Hecke en Joël Veltman. Laatstgenoemde maakte zijn rentree in de Johan Cruijff Arena.

Waar Ajax in de uitwedstrijd ver terug zakte in de hoop er via de counter af en toe uit te komen, was dat in de thuiswedstrijd totaal anders. Ajax probeerde hoog druk te zetten en de bal op de helft van Brighton te veroveren. Dat lukte regelmatig, maar vervolgens waren de Amsterdammers te slordig in balbezit om kansen te creëren. Ajax noteerde in de eerste helft slechts twee doelpogingen, beide ongevaarlijk van buiten het strafschopgebied. Brighton creëerde ook weinig, maar toch gingen de elf van De Zerbi met een voorsprong de rust in. Nadat Vos in de vijftiende minuut de bal zonder aanleiding in de voeten van Adringa speelde was het voor Ansu Fati na de korte steekpass een koud kunstje om oog in oog met Diant Ramaj te scoren: 0-1.

Na rust was er een heel ander Brighton te zien. Het tempo aan de bal ging omhoog en de druk op Ajax werd opgevoerd. Brighton was ineens veel dreigender en het tweede doelpunt liet niet lang op zich wachten. Nadat de ruimtes op het middenveld te groot werden zette Ansu Fati met een korte pass Adingra vrij voor Ramaj. Die schoot de bal in de 53e minuut hard in de linkerhoek: 0-2. Daarmee leek de wedstrijd gespeeld.

Ajax probeerde het nog wel maar het was vooral Brighton dat gevaarlijk werd in de counter. Brian Brobbey was nog wel dichtbij, maar zijn inzet ging miraculeus via beide palen en een verdediger over de achterlijn. In de slotfase kreeg Ajax ineens wel een aantal goede kansen, maar Carlos Forbs, Brobbey en Chuba Akpom konden Verbruggen niet passeren.

Daardoor bleef het 0-2 en staat Ajax steviger op de laatste plaats in de groepsfase. Het zal de laatste twee wedstrijden moeten winnen om kans te maken op Europese overwintering. Brighton neemt afstand van Ajax in de groep en is dicht bij verlenging van het Europese avontuur.