Brobbey reageert op keiharde uitspraken Koeman: 'Hele brede schouders'

Ajax-spits heeft op een persconferentie gereageerd op de uitspraken van bondscoach Ronald Koeman, die zich afgelopen weekend bij Rondo bijzonder kritisch uitliet over het spel van de 21-jarige spits. Ook trainer John van 't Schip ging kort in op de uitspraken van zijn oud-ploeggenoot. Daarnaast bleef ook de straf die een Twente-supporter kreeg voor het racistisch beledigen van de spits niet onbesproken.

Koeman schoof maandag aan in het Ziggo-programma en baarde opzien met zijn uitlatingen aan het adres van de aanvaller die hij in het EK-kwalificatieduel met Griekenland zijn debuut in Oranje gunde. De bondscoach had zich op de training verbaasd over de Ajacied: "We waren aan het afwerken en je zag dat zijn eerste aanname en de manier van afwerken niet goed was", klonk het onder meer. Brobbey had op die onderdelen veel beter opgeleid kunnen en moeten worden door Ajax en RB Leipzig, waar hij een half jaar speelde, stelt Koeman: "Dan vraag ik me af: wat doe je dan bij de clubs waar je bent geweest, als spits?"

"Ik ben nog maar 21 jaar", reageert Brobbey tijdens de persconferentie waarin vooruit wordt geblikt op het Europa League-duel tussen Ajax en Brighton & Hove Albion van aanstaande donderdag. "Mensen zeggen altijd wel wat over me, maar daar heb ik geen invloed op." Op de vraag of hij inhoudelijk problemen heeft met al die meningen antwoordt de spits bevestigend: "Ik kan er eerlijk gezegd wel mee leven", waarop Van 't Schip inhaakt: "Hij heeft hele brede schouders", mede verwijzend naar de imposante fysieke verschijning van zijn aanvaller, die daar wel om kan lachen. De oefenmeester wil verder niet teveel woorden vuilmaken aan de uitspraken van zijn voormalig Ajax- en Oranje-ploeggenoot Koeman: "Ik wil daar niet te veel op ingaan, ik denk dat het handig is als dat leeft dat je dat dan met elkaar bespreekt."

Veroordeling

Daarnaast werd Brobbey om een reactie gevraagd op het nieuws dat de zestienjarige FC Twente-supporter, die hem in september racistisch bejegende, is veroordeeld tot een werk- en/of leeropdracht, zoals het Openbaar Ministerie eerder op de dag bekendmaakte. "Ik denk dat het alleen maar beter is dat die jongen dat heeft gekregen", zegt Brobbey. "Ik hoop dat hij van zijn fouten gaat leren, dat het niet goed is wat hij deed." Het OM stelde hem een dag voor de bekendmaking al op de hoogte van de straf, legt Brobbey uit: "Ik hoorde het gisteren en dacht bij mezelf: dat is goed. En daarmee is het boek voor mij ook wel gesloten."