Koeman is dodelijk voor Brobbey: 'Wat heeft hij gedaan bij de clubs waar hij zat?!'

Ronald Koeman heeft zich opvallend kritisch uitgelaten over . De bondscoach van het Nederlands elftal is tijdens de vorige interlandperiode geschrokken van het niveau van kansen afronden bij de spits van Ajax.

Brobbey werd in oktober opgeroepen en mocht invallen tegen Griekenland, maar afgaande op de woorden van Koeman is het nog maar de vraag of hij ook in de selectie zit voor de eerstvolgende wedstrijden tegen Ierland en Gibraltar. “Ik hoop nog steeds dat hij zich doorontwikkelt. We hadden hem de vorige interlandperiode bij Oranje. We waren aan het afwerken en je zag dat zijn eerste aanname en de manier van afwerken niet goed was”, erkent Koeman maandagavond bij Rondo.

De bondscoach denkt dat er zowel aan de kant van Brobbey als bij Ajax het nodige mis is gegaan. “Dan vraag ik me af: wat doe je dan bij de clubs waar je bent geweest, als spits? En met alle respect, dat John Bosman nu de spitsentrainer wordt waar Brobbey naar uitkijkt… Hoe lang zit Brobbey al bij Ajax? Hij is tussendoor naar Leizpig gegaan, is teruggekomen, speelde niet… Als technische staf ga je dan toch ook extra je best doen?”

Ajax-jeugdtrainer Ronald de Boer zag Brobbey opgroeien bij Ajax. “Ik heb hem in de jeugd gehad, hij was altijd zo”, zegt De Boer tegen Koeman. “Hij heeft het afwerken nooit echt gehad. Tegen Heerenveen (4-1 zege voor Ajax, één goal van Brobbey, red.) vond ik hem wel een van de betere spelers. Hij zat te sleuren…” Koeman antwoordt: “Ja, dat gaat over het feit dat hij fitter is en meer doet. Maar ik heb het over afwerken. In mijn optiek kun je dat leren. Als je iedere dag traint op afwerken, dan ga je op een gegeven moment technisch beter afwerken.”

De Boer verwacht niet dat Brobbey zich kan ontwikkelen tot een begenadigd afronder. “Hij kan wat beter worden, maar als hij het al die jaren niet kon, gaat het niet opeens fantastisch.” Marco van Basten, topspits van weleer, adviseert Brobbey evenwel om te werken aan zijn techniek. “Het gaat er niet om dat je meteen een superster wordt in koppen of afronden, maar je kunt wel veel beter worden. Oefening baart kunst. Deze jongen is al vanaf zijn zesde bij Ajax. Wat hebben ze tien jaar lang gedaan dan?”

De Boer denkt dat Brobbey in de jeugd al veel camoufleerde met zijn fysiek. “De trainer dacht: hij scoort er vijftig. Ja, omdat hij supersterk en snel was.” Van Basten vindt dat Ajax tekortschoot. “Je ziet dat hij ongemakkelijk is met het afronden en koppen. Dat moeten ze ook gezien hebben toen hij acht, tien of twaalf was. Dat is een drama van Ajax.”