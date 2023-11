OM komt met opvallende straf voor Twente-supporter die Brobbey racistisch beledigde

De zestienjarige supporter van FC Twente die zich in september met racistische teksten liet gaan tegenover Ajax-aanvaller , is veroordeeld tot een 'alternatieve straf', zo maakt het Openbaar Ministerie bekend. Wat de jongen precies moet gaan doen is niet bekend, maar het OM spreekt van een 'werk- en/of leeropdracht' die hij zal moeten ondergaan.

De jongen liep na de wedstrijd op 17 september, die door Twente met 3-1 werd gewonnen, helemaal leeg tegenover de spits van de Amsterdammers. Brobbey kreeg onder meer de term 'kankeraap' naar zijn hoofd geslingerd; ook maakte de jongen oerwoudgeluiden. Een kleine week later maakte journalist Leon ten Voorde van Tubantia in een column duidelijk dat de dader kampt met de ontwikkelingsstoornis PDD-NOS. De jongen schreef na de heftige reacties op zijn daden een excuusbrief aan Ajax én Brobbey.

Artikel gaat verder onder video

Het OM ziet die laatste daad als een stap in de goede richting. Wel wordt benadrukt dat het niet om geringe feiten gaat: "De belediging zorgde voor veel verontwaardiging en het moet duidelijk zijn dat dit niet getolereerd wordt", valt te lezen op de site van het OM. Omdat de jongen nog niet eerder met politie of justitie in aanraking is geweest én 'heeft gehadeld onder groepsdruk en de impact van zijn daad niet (had) kunnen overzien', besloot de officier van justitie een werk- en of leeropdracht moeten ondergaan. Het OM wil verder niet toelichten wat deze straf precies zal behelzen.

Daarbij is ook meegenomen dat FC Twente de dader inmiddels eveneens heeft bestraft. Een dag na de wedstrijd kwam al naar buiten dat de club de supporter een stadionverbod heeft opgelegd, zo wist RTV Oost-journalist Tijmen van Wissing te melden.