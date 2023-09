Zestienjarige jongen die Brian Brobbey uitschold blijkt ontwikkelingsstoornis te hebben

De zestienjarige supporter van FC Twente die vorige week racistisch bejegende, blijkt PDD-NOS te hebben en wordt begeleid door een weerbaarheidscoach. Dat maakt Leon ten Voorde – met toestemming – bekend in zijn column in Tubantia.

Brobbey werd vorige week na de wedstrijd tussen Twente en Ajax uitgemaakt voor ‘kankeraap’. Al snel werd duidelijk dat een minderjarige supporter van de club uit Enschede het scheldwoord in de mond had genomen. De afgelopen dagen is de jonge fan hard aangepakt in de Nederlandse media. Zo noemde Hugo Borst hem een ‘holbewoner’.

“Die holbewoner bleek dus een jongen van 16 jaar te zijn en met toestemming mag ik het volgende over zijn achtergrond vertellen: deze jongen komt al vanaf zijn negende bij FC Twente, heeft PDD-NOS (pervasieve ontwikkelingsstoornis) en wordt begeleid door een weerbaarheidscoach”, schrijft Ten Voorde. “Symptomen van PDD-NOS zijn onder meer ‘dat je een achterstand of beperking in de sociale omgeving hebt, dat communiceren lastig is en dat iemand zich niet goed kan in een ander verplaatsen’. De puber heeft inmiddels een excuusbrief naar Brobbey en Ajax gestuurd.”

Ten Voorde pleit dan ook voor iets meer nuance. “Al deze dingen praten niets goed en de wortel van het kwaad moet eruit. Het is alleen heel goedkoop vanuit een ivoren toren een halve volksstam neer te zetten als infantiel. Dat deed de vroegere adel toch alleen maar? Iets meer nuance mag soms best. En dat geldt zeker voor ons, wij van de media”, vervolgt de Twente-watcher, die denkt dat een stadionverbod de jonge supporter niet zal helpen. “Een stevig gesprek met Brobbey of een zwarte speler van FC Twente des te meer.”