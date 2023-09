Meer bekend over incident na FC Twente - Ajax: Brian Brobbey racistisch bejegend door jongen van 16 (!)

De 'supporter' van FC Twente die Brian Brobbey na afloop van de thuiswedstrijd tegen Ajax een 'kankeraap' noemde, is een 16-jarige jongen. Dat weet Tijmen van Wissing van RTV Oost. Van Wissing was zondagmiddag de eerste die melding maakte van het racistische incident na afloop van de ontmoeting in de Grolsch Veste.

Het laatste fluitsignaal bij het treffen tussen FC Twente en Ajax had net een uur eerder geklonken toen Van Wissing op X, voorheen Twitter, schreef dat Brobbey door een aanhanger van de thuisploeg was uitgemaakt voor ‘kankeraap’. “Er was direct veel consternatie. Brobbey was zeer ontdaan. Hij werd meteen de bus in begeleid om incidenten als vorig jaar te voorkomen”, vertelde Van Wissing later op de avond in gesprek met de NOS.

Na de ontmoeting tussen FC Twente en Ajax op de laatste speeldag van het afgelopen seizoen ging het óók al mis. Brobbey werd toen eveneens ernstig beledigd door een supporter van de club uit Enschede. Steven Berghuis nam het op voor de spits en haalde uit naar de dader. De 16-jarige jongen die zich zondagmiddag schuldig heeft gemaakt aan racisme kon vrijwel meteen na het incident geïdentificeerd worden. “Er was een bedrukte stemming. Ajax droop toch al af na een mislukte middag en bij Twente stond het schaamrood op de kaken. Ze konden niet meer genieten van de overwinning”, aldus Van Wissing.

De 16-jarige jongen heeft al een stadionverbod gekregen. Ajax heeft bovendien aangifte tegen hem gedaan.