De Boer en Van Bronckhorst zijn unaniem: 'De beste man op het veld in De Kuip'

was dinsdagavond de man van de wedstrijd bij Feyenoord – Atlético Madrid, zo oordelen de analisten van RTL7 en Ziggo Sport eensgezind. Hij scoorde weliswaar niet, maar was bij veel gevaar betrokken en stak er volgens Giovanni van Bronckhorst, Theo Janssen en Ronald de Boer met kop en schouders tussenuit.

“Griezmann was vandaag geweldig”, zegt Van Bronckhorst bij RTL7. De voormalig trainer van Feyenoord toont enkele hoogtepunten uit de wedstrijd van Griemzann, zoals passes waarmee hij Álvaro Morata lanceerde in de 12e en 72ste minuut minuut, of een bal die Griezmann in de 47ste minuut uit de lucht nam en tegen de paal schoot.

Artikel gaat verder onder video

“Hij weet precies waar zijn medespelers staan en heeft een geweldige techniek. Ik heb echt van ‘m genoten”, vervolgt Gio. “Hij blijft altijd zo rustig. Heel Atlético oogde zeker en vast in de omschakeling. Bij vlagen kwamen ze er heel gevaarlijk uit. Griezmann was vandaag met afstand de beste speler bij Atlético. En op links was Riquelme ook heel aardig.”

Janssen deelt de mening van zijn collega-analist. “Hij speelt met zó veel rust. Het lijkt wel alsof hij op veertig procent speelt”, merkt de voormalig middenvelder op. “Hij staat altijd vrij, maar is niet altijd in de sprint om vrij te komen. Daar hoeft hij vaak maar twee meter naar voren of naar achteren voor te gaan. Het gaat hem allemaal heel makkelijk af. Je ziet gewoon dat hij zoveel stappen verder denkt dan alle spelers om hem heen.”

Een speler stak met kop en schouders boven alle anderen uit bij Feyenoord - Atlético Madrid: Antoine Griezmann. 'Hij weet precies wat hij moet doen, ik heb van hem genoten.'#UCL #FEYATM pic.twitter.com/9emmj6bZC7 — VTBL ⚽ (@vtbl) November 28, 2023

Op papier vormde Griezmann samen met Morata de voorhoede, maar Janssen benoemt zijn veelzijdigheid als voetballer. “Als je hem ‘spits’ noemt, doe je hem ook een beetje tekort. Hij is een 9,5, een 10, hij zit er een beetje tussenin. Hij is comfortabel aan de bal, speelt tussen de linies, hij is veel meer dan een spits die goals maakt. Hij kan gewoon fantastisch voetballen.”

Bij Ziggo Sport trekt ook De Boer de conclusie dat Griezmann de beste speler op het veld was. “Zó slim. Alles klopt altijd bij hem. Heerlijke passes, een bal op de paal. Zo slim allemaal”, zegt de analist. “Hij kan versnellen, de rust bewaren, raakt niet in paniek. Het is een genot om naar te kijken. Hij is helemaal opgeleefd nadat we dachten dat hij te licht was voor FC Barcelona. Maar bij Barcelona had hij de pech dat hij met Messi en Neymar moest spelen, te veel sterren daar. Hij liep daar verdwaald rond, zat niet lekker in zijn vel. Hier is hij het mannetje. Hij is een van de twee spitsen, maar loopt waar hij wil. Bij FC Barcelona mocht Messi juist doen wat hij wilde.”