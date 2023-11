De Mos kijkt vooruit naar Feyenoord - PSV en baart opzien: 'Daar zit ook een beetje de sleet op'

Aad de Mos oogt niet per se onder de indruk van het programma voor PSV na de interlandperiode. De Eindhovenaren spelen in de eerste week van het laatste blok tot de winterstop achtereenvolgens tegen FC Twente, Sevilla én Feyenoord. Allemaal uitwedstrijden. Waar menig PSV-fan ‘m misschien een beetje knijpt voor de ontmoetingen in Enschede en Rotterdam, gaat De Mos die met veel vertrouwen tegemoet.

Er staat vooralsnog geen enkele maat op PSV in de Eredivisie. De ploeg van trainer Peter Bosz wist alle twaalf competitiewedstrijden te winnen en heeft bovendien al zeven punten meer dan Feyenoord. Na de interlandperiode wordt de koploper in eigen land pas écht getest. PSV hervat de competitie met een uitwedstrijd tegen FC Twente en een week later gaat het op bezoek bij Feyenoord. Over het bezoek aan FC Twente lijkt De Mos zich niet echt zorgen te maken. “FC Twente laat zien dat ze ook kwetsbaar zijn. Dat wist je van tevoren al. Ik vind ze heel kwetsbaar achterin”, zegt De Mos in gesprek met PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

De Tukkers moesten vorige week in Utrecht genoegen nemen met een punt en kwamen afgelopen zaterdag op eigen veld tegen N.E.C. niet verder dan een 3-3 gelijkspel. “Als Twente het voetbal kan spelen dat ze graag willen, dus druk zetten op de tegenstander, proberen een goal en nóg een goal te forceren, dan zijn ze sterk”, vervolgt De Mos. “Maar oh wee als ze zelf onder druk gezet worden. Dat hebben de grote wedstrijden al laten zien in het verleden, tegen Fiorentina en een paar maanden geleden ook tegen Fenerbahçe. Zelfs tegen N.E.C., dan krijgen ze problemen. PSV moet daar dus niet te veel schrik van hebben.”

Een opvallende uitspraak van De Mos. Niet in de laatste plaats omdat FC Twente al geruime tijd ongeslagen is in de eigen Grolsch Veste, PSV daar vorig seizoen nog overrompelde en twee weken geleden nog met 2-1 te sterk was voor Feyenoord. Maar van de regerend landskampioen is De Mos óók niet heel erg onder de indruk. “Feyenoord heeft de knop een klein beetje omgedraaid. Dat voel je gewoon. De vorm is er niet, ze zijn wat vermoeid. Ze gaan er met de handrem op spelen, het resultaat wordt belangrijk. Arne Slot laat het mooie voetbal een beetje varen. Daar zit dus ook een beetje de sleet op”, aldus De Mos.

Feyenoord ging, zoals hierboven geschreven, onlangs onderuit in Enschede en herstelde zich op bezoek bij RKC Waalwijk (zwaarbevochten 1-2 overwinning) maar deels van die nederlaag. De ploeg van Slot ging afgelopen week in de Champions League met 1-0 onderuit tegen Lazio. Het boekte zondagavond wel een 1-0 zege op AZ, waardoor de achterstand op PSV zeven punten bleef. Feyenoord hervat de competitie na de interlandperiode met een bezoek aan Excelsior. Drie dagen later komt Atlético Madrid naar De Kuip en op 3 december is het dan tijd voor de kraker tegen PSV.