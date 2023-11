Dit is waarom Noa Lang en Ricardo Pepi momenteel niet bij Feyenoord spelen

Regerend landskampioen Feyenoord was afgelopen zomer serieus geïnteresseerd in en , die uiteindelijk allebei bij PSV terechtkwamen. De Rotterdammers had de transfersommen voor het tweetal wel degelijk op kunnen hoesten, maar de salarissen vormden een obstakel voor de Rotterdammers.

Feyenoord was afgelopen zomer in de markt voor de internationals van respectievelijk de Verenigde Staten en het Nederlands elftal, maar de club zou dan volgens Voetbal International in de problemen zijn gekomen. PSV legde een transfersom van in totaliteit 23 miljoen euro op tafel voor Lang en Pepi, waardoor Peter Bosz in de strijd om de landstitel beschikt over de nodige spelers met kwaliteit. Zo is Pepi bijvoorbeeld vaste bankzitter bij de Brabanders, wat veel zegt over de selectie waarover de koploper van Nederland beschikt.

Een verschil is er tussen de twee clubs, waar ook Feyenoord-trainer Arne Slot naar is gevraagd.

