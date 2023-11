Dost legt in open brief hartafwijking uit en neemt voorlopig afstand van het voetbal

N.E.C.-aanvaller stopt voorlopig als voetballer. De aanvaller is na het trieste incident van afgelopen weekend onderzocht en kampt(e) met een ontstoken hartspier. Daardoor kan hij voorlopig niet in actie komen en doet daarom een flinke stap terug. Het is de vraag of hij ooit nog als profvoetballer aan de slag zal gaan, zo laat hij weten in een uitgebreide medische update.

Dost is 34 jaar en ging afgelopen weekend tegen AZ zonder tegenstander in de buurt tegen de grond. Een cardioloog heeft uitgelegd wat de oorzaak daarvan was. "Ik heb de afgelopen dagen veel onderzoeken gehad en die hebben uitgewezen dat ik een ontstoken hartspier (myocarditis) heb. Er kunnen diverse redenen zijn waardoor een hartspier ontstoken raakt en de gevolgen kunnen best groot zijn, maar ik heb geluk gehad dat ik op het veld succesvol gereanimeerd ben. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe dankbaar ik de medici van N.E.C. en AZ ben voor hun adequate optreden daar op het veld", schrijft hij in een brief.

Artikel gaat verder onder video

"De komende dagen gaan de onderzoeken door en daarna zal ik naar huis gaan en moet ik rust nemen om hier volledig van te kunnen herstellen. Na dat moment krijg ik pas meer inzicht in mijn toekomst en vanaf dan kan ik daar meer over delen. Voor nu neem ik even afstand van het voetbal en ga ik de komende tijd doorbrengen met mijn gezin en familie. Ik hoop dat iedereen dat respecteert. Ik kom me de komende maanden vanzelf weer melden in het Goffertstadion. Dan zal ik ook een keer mijn verhaal doen, vooral om de sportwereld te helpen en te leren van wat mij is overkomen en waardoor ik het nog kan navertellen", aldus Dost, die zijn medespelers inmiddels op de hoogte gebracht heeft.

"Ik heb ze uitleg gegeven van wat mij is overkomen, wat de oorzaak was en hoe de komende periode er voor mij uit ziet. Graag wil ik benadrukken dat mijn ontsteking niets met vaccinaties te maken heeft. Ik heb ze gezegd dat ik vertrouwen heb in mijn herstel en dat ik er weer bovenop kom", zei Dost. "Iedereen weet dat ik het spelletje ga missen. In de eerste plaats mijn collega’s, maar ook de supporters, trainingen en de sfeer in voetbalstadions. Ik kan daar ontzettend van genieten. Nu is het echter tijd om naar mezelf te kijken en rust te nemen. Ik reken even nergens op, alleen op mijn herstel te midden van mijn gezin en familie."

Tot slot wilde Dost nog een laatste keer alle dank uitspreken aan de internationale voetbalwereld. "Ik wil nogmaals iedereen bedanken uit de voetbalwereld, in binnen- en buitenland. Jullie hebben mij zoveel blijk van aandacht gegeven. Dat heeft mij en mijn familie geraakt en gesteund."

Lees hier de volledige brief van Dost:

Ik heb inmiddels van mijn cardioloog vernomen wat de oorzaak is van wat mij is overkomen tijdens de wedstrijd AZ – N.E.C. in Alkmaar. Ik heb de afgelopen dagen veel onderzoeken gehad en die hebben uitgewezen dat ik een ontstoken hartspier (myocarditis) heb. Er kunnen diverse redenen zijn waardoor een hartspier ontstoken raakt en de gevolgen kunnen best groot zijn, maar ik heb geluk gehad dat ik op het veld succesvol gereanimeerd ben. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe dankbaar ik de medici van N.E.C. en AZ ben voor hun adequate optreden daar op het veld.

De komende dagen gaan de onderzoeken door en daarna zal ik naar huis gaan en moet ik rust nemen om hier volledig van te kunnen herstellen. Na dat moment krijg ik pas meer inzicht in mijn toekomst en vanaf dan kan ik daar meer over delen. Voor nu neem ik even afstand van het voetbal en ga ik de komende tijd doorbrengen met mijn gezin en familie. Ik hoop dat iedereen dat respecteert. Ik kom me de komende maanden vanzelf weer melden in het Goffertstadion. Dan zal ik ook een keer mijn verhaal doen, vooral om de sportwereld te helpen en te leren van wat mij is overkomen en waardoor ik het nog kan navertellen.

Ik heb gistermiddag tijdens de lunch onze staf en mijn collega-spelers toegesproken. Ik was blij ze weer te kunnen zien en spreken. Ik heb ze uitleg gegeven van wat mij is overkomen, wat de oorzaak was en hoe de komende periode er voor mij uit ziet. Graag wil ik benadrukken dat mijn ontsteking niets met vaccinaties te maken heeft. Ik heb ze gezegd dat ik vertrouwen heb in mijn herstel en dat ik er weer bovenop kom. Ik hoop dat zij zich nu weer kunnen focussen op het voetbal. Zij moeten zich op de wedstrijden van vandaag en zondag richten, tegen Roda JC en FC Volendam. Ik ga die wedstrijden voor de buis bekijken en mijn collega’s aanmoedigen.

Iedereen weet dat ik het spelletje ga missen. In de eerste plaats mijn collega’s, maar ook de supporters, trainingen en de sfeer in voetbalstadions. Ik kan daar ontzettend van genieten. Nu is het echter tijd om naar mezelf te kijken en rust te nemen. Ik reken even nergens op, alleen op mijn herstel te midden van mijn gezin en familie.

Ik wil nogmaals iedereen bedanken uit de voetbalwereld, in binnen- en buitenland. Jullie hebben mij zoveel blijk van aandacht gegeven. Dat heeft mij en mijn familie geraakt en gesteund.

Dank voetbalvrienden, ik zoek jullie weer op!

Bas