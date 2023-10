Bas Dost krijgt vanuit alle hoeken steunbetuigingen, mooi applaus in stadion

is bij kennis. De aanvaller ging uit het niets naar de grond in de slotfase van AZ tegen N.E.C. Zonder tegenstander in de buurt leek hij onwel te worden. Na vermoedelijk een reanimatie kwam het goede nieuws dat de spits bij kennis is. De schrik in het stadion, waar luid geapplaudisseerd werd, was heel groot. 'Bassie, Bassie, Bassie Dost', klonk er in het stadion voor de aanvaller, die vervolgens naar de kant ging.



De spits werd met beademingsapparatuur per brancard van het veld gedragen. Ook de overige spelers van NEC en AZ verlieten het veld. Omstreeks 18.42 uur werd de wedstrijd tijdelijk gestaakt. Dost stak zijn hand omhoog toen hij het veld veld verliet en in de kleedkamer van N.E.C. werd hij nog behandeld. Het is nog niet duidelijk of het duel volgemaakt wordt.

Vlak voordat Dost naar de grond ging, kampte hij met een pijn in de schouder.