Driessen snoeihard voor Van 't Schip en Ajax: 'Hoogmoed en overschatting'

Valentijn Driessen meent dat Ajax in het Europa League-duel met Brighton & Hove Albion ten onder is gegaan aan 'een overmoedige keus' van trainer John van 't Schip. Die koos voor een piepjong middenveld tegen de Engelse subtopper én haalde het centrum van zijn defensie uit elkaar, wat de Amsterdammers volgens de journalist uiteindelijk op een 0-2 thuisnederlaag kwam te staan. Volgens Driessen getuigden de keuzes van de oefenmeester zelfs van 'hoogmoed en overschatting'.

Tegen FC Volendam (2-0) en sc Heerenveen (4-1) koos Van 't Schip nog voor een centrum bestaande uit Josip Sutalo en Jorrel Hato, maar bij zijn Europese debuut op de bank werd die laatste naar de linkerkant van de verdediging gehaald zodat de van een blessure teruggekeerde Devyne Rensch centraal kon starten. "Het plan van deze stoelendans was dat Rensch doorschoof naar het middenveld", schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf. "In theorie misschien een goed bedacht wedstrijdplan, maar een overmoedige keus als je de situatie kent waarin Ajax verkeert en het fragiele vertrouwen bij de Ajacieden", vervolgt hij.

Daarnaast viel ten opzichte van de twee gewonnen Eredivisie-duels middenvelder Branco van den Boomen weg met een blessure. Van 't Schip koos als vervanger voor de negentienjarige Silvano Vos, die samen met Kristian Hlynsson (18 en Kenneth Taylor (21) de middenlinie vormde maar met een verkeerde pass de 0-1 van Ansu Fati inleidde. Driessen vindt dat het trio niet klaar was voor het podium waarop donderdagavond geacteerd werd: "Weliswaar stuk voor stuk in bezit van het Ajax-DNA, maar op internationaal niveau nog jochies. Zelfs niet goed genoeg om potten te breken in de subtop van de Eredivisie", stelt hij.

Opmerkelijke omkering

Driessen noemt het wel 'opmerkelijk' dat Van 't Schip koos voor zeven spelers uit de Ajax-opleiding en maar drie aankopen van de inmiddels vertrokken directeur voetbalzaken Sven Mislintat, wat door zijn wissels in de rust en het tweede bedrijf exact andersom zou eindigen. "In de slotfase kwam Ajax met al z’n buitenlandse ’versterkingen’ en een hoop opportunisme af en toe gevaarlijk door. Alleen stond toen wel de derde keus van de Engelsen op het veld", stelt de chef voetbal van de ochtendkrant vast.