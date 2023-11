Driessen verbaast zich tijdens Ajax – Vitesse: ‘Die was helemaal de weg kwijt’

Valentijn Driessen vindt dat de arbitrage bij Ajax – Vitesse geen gelukkige rol heeft gespeeld. De Arnhemmers dachten in de achtste minuut op gelijke hoogte te komen door een wereldgoal van Saïd Hamulic, maar de grensrechter stak de vlag voor buitenspel omhoog. Dit had hij niet moeten doen volgens Driessen.

Op beelden was niet te zien dat Hamulic buitenspel stond en dat zorgde voor verbazing bij veel fans. Commentator Martijn van Zijtveld legde uit: "Er lijken toch twee lijnen te zijn. Die liggen zo dicht op elkaar, dat het eigenlijk niet te zien is. Kortom: de VAR kon geen uitsluitsel bieden over de vraag of het buitenspel was. Dan blijft de beslissing van de VAR staan. Had de grensrechter niet zijn vlag omhooggestoken, had het doelpunt uiteindelijk ook geteld.”

Artikel gaat verder onder video

Driessen heeft ook een mening over deze situatie. ‘Die grensrechter was natuurlijk ook helemaal de weg kwijt. Als het echt overduidelijk buitenspel is, moet je je vlag omhoog steken. Is dat niet het geval, moet je het laten doorgaan en oordeelt de VAR”, zegt de chef voetbal bij Kick-off van De Telegraaf. “De mooiste goal van het weekend, en misschien wel het eerste half jaar, wordt dan afgekeurd…”

Hamulic leek dus voor de 1-1 te tekenen, maar het feestje ging niet door. “Anders had je misschien wel een hele andere wedstrijd kunnen krijgen”, zegt Driessen. Door goals van Jorrel Hato, Kristian Hlynsson, Dominik Oroz (eigen goal), Chuba Akpom en Kenneth Taylor won Ajax uiteindelijk met afgetekende cijfers van Vitesse.