Driessen ziet Ajax terugkeren naar degradatiezone: ‘Dan ben je wel heel diep gezonken als club’

Ajax maakte maandagmiddag bekend dat dit kalenderjaar niet meer in actie gaat komen voor de Amsterdammers. Volgens Valentijn Driessen zegt het veel dat Van den Boomen op dit moment onmisbaar is voor Ajax, en stelt dat de ploeg van John van ’t Schip zomaar weer eens kan afdalen naar de onderste regionen van de Eredivisie.

Door een blessure aan de linkerknie moest de middenvelder geopereerd worden. Inmiddels werkt de Brabander aan zijn herstel, maar een rentree zit er pas ná de winterstop in. “Ik hoop dat hij in de voorbereiding van de tweede seizoenshelft weer kan aansluiten. Want, hoe gek het ook klinkt, hij is best wel belangrijk voor dit Ajax”, stelt Mike Verweij tijdens Kick-off.

Pim Sedee stelt dat Van den Boomen ‘de hoop in bange dagen was voor Van ’t Schip’. “Dan kun je wel zien hoe diep je bent gezonken. Als club!”, reageert Driessen daarop. Even daarvoor kwam Sedee met de stelling ‘of Ajax door de blessure van Van den Boomen weer richting de degradatiezone zakt’. Driessen was het daarmee eens.

Van den Boomen was de eerste wedstrijden onder Van ’t Schip de uitblinker, maar moest de twee duels met Brighton & Hove Albion en Almere City aan zich voorbij laten gaan. De middenvelder, die in de zomer transfervrij overkwam van Toulouse, speelde tot dusverre vijftien wedstrijden in het shirt van Ajax. Twee keer was hij hierin trefzeker.