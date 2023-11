Ajax komt met slecht nieuws: Van den Boomen voorlopig niet inzetbaar

komt dit kalenderjaar niet meer in actie voor Ajax. De middenvelder was in de eerste twee wedstrijden onder leiding van John van 't Schip een van de uitblinkers bij Ajax, maar moest de laatste twee duels met Brighton & Hove Albion in de Europa League en Almere City al aan zich voorbij laten gaan. Van 't Schip hoopte Van den Boomen in de thuiswedstrijd tegen Vitesse weer tot zijn beschikking te kunnen hebben, maar zover komt het dus niet. De transfervrije zomeraanwinst mikt op een rentree in de voorbereiding op de tweede seizoenshelft.

Ajax meldt maandagmiddag dat Van den Boomen afgelopen vrijdag is geopereerd aan zijn linkerknie en inmiddels op sportcomplex de Toekomst werkt aan zijn herstel. “Ik bleef helaas last houden van mijn knie, het is fijn dat ik snel geopereerd kon worden. Voor mij is nu een periode van revalidatie van start gegaan”, zegt Van den Boomen op de clubsite. “Als dat naar verwachting verloopt dan zal ik na de winterstop weer met het team kunnen meedraaien in de voorbereiding op de tweede seizoenshelft.”

Artikel gaat verder onder video

Van den Boomen maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van Toulouse naar Ajax. De middenvelder was gedurende de voorbereiding op dit seizoen een van de weinige lichtpuntjes in Amsterdam. Van den Boomen slaagde er echter niet in die lijn door te trekken in de competitie. Hij kon in de eerste twee competitiewedstrijden weliswaar rekenen op een basisplaats, maar verdween na het bezoek aan Excelsior uit het elftal van toenmalig trainer Maurice Steijn. Hij kreeg van diens tijdelijke vervanger Hedwiges Maduro tegen PSV een nieuwe kans. Van den Boomen maakte de openingstreffer, maar kon niet voorkomen dat Ajax met 5-2 onderuit ging.

Ajax zakte door de nederlaag in Eindhoven af naar de laatste plaats in de Eredivisie. De sportieve crisis had een hoogtepunt bereikt en in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam, tevens het eerste duel onder leiding van John van ’t Schip, moest er ten koste van alles gewonnen worden. Van den Boomen had wederom een basisplaats en was een van de spelers die de ploeg bij de hand nam, resulterend in een 2-0 overwinning. Een paar dagen later won Ajax ook van sc Heerenveen (4-1), mede dankzij een schitterende assist van de middenvelder voor de 2-0 van Brian Brobbey. Ajax en Van den Boomen slaagden er echter niet in die reeks uit te breiden. Zonder Van den Boomen verloor Ajax in de Europa League van Almere City en kwam het op bezoek bij Almere City niet verder dan een 2-2 gelijkspel.