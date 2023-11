Driessen ziet 'blunder': 'Een cruciale fout in de kampioensrace'

Allard Lindhoud moest zaterdagavond tijdens de ‘topper’ tussen FC Twente en PSV al vroeg ingrijpen en kon, nadat hij er door de VAR op was gewezen, niks anders dan met rood van het veld te sturen. Als het aan Valentijn Driessen had gelegen, dan had de scheidsrechter veel later in de wedstrijd ook van het veld gestuurd. De Belgische aanvaller van PSV had al een gele kaart op zak toen hij in de blessuretijd een kaartwaardige overtreding maakte. Lindhoud liet de prenten toen echter op zak. Een ‘cruciale fout in de kampioensrace’ stelt Driessen.

In Nederland keek men reikhalzend uit naar de speelronde na de interlandperiode. De ogen waren daarbij vooral gericht op de ontmoeting tussen FC Twente en PSV. De Eindhovenaren hadden hun eerste twaalf wedstrijden allemaal gewonnen, maar zouden in de Grolsch Veste écht getest worden. FC Twente blies PSV vorig seizoen immers nog omver en had op eigen veld al tijden niet verloren. Maar een kraker werd het geen moment. PSV was heer en meester en speelde al vroeg in de wedstrijd tegen een man minder.

Ook Driessen had er meer van verwacht. “Je verwacht messen tussen de tanden bij de kleintjes, overtuiging dat er iets te halen valt en het geloof in een stunt. Helemaal niets van dit alles; als makke lammeren naar de slachtbank. Alleen Hilgers van FC Twente zocht de grens op”, schrijft Driessen maandag in zijn column in De Telegraaf. “Maar niet vanuit een winnaarsmentaliteit, maar vanuit onkunde omdat de verdediger een simpel balletje niet goed controleerde en uit frustratie probeerde het scheenbeen van de Mexicaanse internationaal Hirving Lozano door midden te klieven. Rood was de enige juiste kleur kaart.”

Lindhout liet Hilgers in eerste instantie echter wegkomen met geel. Pas in grijpen van de VAR kwam de arbiter tot de conclusie dat het rood en eigenlijk donkerrood was. “Zijn beoordelingsvermogen liet scheidsrechter Lindhout in de steek, maar gelukkig werd hij gered door de VAR”, stelt Driessen, die de leidsman in de slotfase nóg een ‘blunder’ zag maken. “In blessuretijd ging hij opnieuw zwaar in de fout door een tweede gele kaart voor Bakayoko op zak te houden na een opzichtige overtreding op Ricky van Wolfswinkel. Een cruciale fout in de kampioensrace, want de Belgische international ontsnapte zodoende aan een rode kaart na zijn domme actie en staat zondagmiddag gewoon aan de aftrap van de eerste van de twee enige topwedstrijden dit seizoen in de Eredivisie: Feyenoord - PSV.”